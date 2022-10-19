https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-veschey-mozhno-vzyat-vyezzhayuschim-iz-khersonskoy-oblasti---vlasti-1124975605.html

Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти

Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти

При организованном выезде из правобережной части Херсонской области важно иметь при себе документы, аптечку и минимальный запас провизии, общий вес взятых с... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T13:20

2022-10-19T13:20

2022-10-19T13:20

херсонская область

новые регионы россии

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. При организованном выезде из правобережной части Херсонской области важно иметь при себе документы, аптечку и минимальный запас провизии, общий вес взятых с собой вещей и продуктов не должен превышать 50 кг. Правила организованного выезда гражданского населения опубликованы в Telegram-канале Херсонской областной администрации.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>Как поясняют местные власти, при выезде важно иметь при себе оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке - паспорт, военный билет, полис, водительские права, дипломы и аттестаты, трудовую книжку, свидетельство о рождении детей. Также кредитные карты и наличные, ценные вещи, мобильный телефон с зарядным устройством и пауэрбанк, ноутбук, средства личной гигиены, удобную теплую непромокаемую одежду и обувь, двухдневный запас продуктов и воды, лекарства.Кроме того, важно прикрепить ко всем сумкам ярлыки с обозначением фамилии, имени и отчества, года рождения владельца, адреса постоянного жительства и места перемещения. Такие же ярлыки рекомендовано нашить на воротники одежды дошкольников.Также местные власти напомнили о необходимости пройти регистрацию на сборном пункте по перемещению гражданского населения. Зарегистрированные граждане должны занять свою группу, знать место погрузки в транспорт и время отправления.Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области >>Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.По состоянию на среду Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей. Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.

https://crimea.ria.ru/20221019/vsu-pereshli-v-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti--vlasti-1124974583.html

https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html

херсонская область

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине, общество