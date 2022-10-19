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Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти
Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти
При организованном выезде из правобережной части Херсонской области важно иметь при себе документы, аптечку и минимальный запас провизии, общий вес взятых с... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T13:20
2022-10-19T13:20
херсонская область
новые регионы россии
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. При организованном выезде из правобережной части Херсонской области важно иметь при себе документы, аптечку и минимальный запас провизии, общий вес взятых с собой вещей и продуктов не должен превышать 50 кг. Правила организованного выезда гражданского населения опубликованы в Telegram-канале Херсонской областной администрации.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область &gt;&gt;Как поясняют местные власти, при выезде важно иметь при себе оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке - паспорт, военный билет, полис, водительские права, дипломы и аттестаты, трудовую книжку, свидетельство о рождении детей. Также кредитные карты и наличные, ценные вещи, мобильный телефон с зарядным устройством и пауэрбанк, ноутбук, средства личной гигиены, удобную теплую непромокаемую одежду и обувь, двухдневный запас продуктов и воды, лекарства.Кроме того, важно прикрепить ко всем сумкам ярлыки с обозначением фамилии, имени и отчества, года рождения владельца, адреса постоянного жительства и места перемещения. Такие же ярлыки рекомендовано нашить на воротники одежды дошкольников.Также местные власти напомнили о необходимости пройти регистрацию на сборном пункте по перемещению гражданского населения. Зарегистрированные граждане должны занять свою группу, знать место погрузки в транспорт и время отправления.Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области &gt;&gt;Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.По состоянию на среду Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей. Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.
https://crimea.ria.ru/20221019/vsu-pereshli-v-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti--vlasti-1124974583.html
https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html
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херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине, общество
Сколько вещей можно взять выезжающим из Херсонской области - власти

Областная администрация разъяснила правила организованного выезда гражданского населения

13:20 19.10.2022
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПрибытие эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Белгородскую область
Прибытие эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. При организованном выезде из правобережной части Херсонской области важно иметь при себе документы, аптечку и минимальный запас провизии, общий вес взятых с собой вещей и продуктов не должен превышать 50 кг. Правила организованного выезда гражданского населения опубликованы в Telegram-канале Херсонской областной администрации.
Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>
Как поясняют местные власти, при выезде важно иметь при себе оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке - паспорт, военный билет, полис, водительские права, дипломы и аттестаты, трудовую книжку, свидетельство о рождении детей. Также кредитные карты и наличные, ценные вещи, мобильный телефон с зарядным устройством и пауэрбанк, ноутбук, средства личной гигиены, удобную теплую непромокаемую одежду и обувь, двухдневный запас продуктов и воды, лекарства.
"Общий вес взятых с собой вещей и продуктов при выезде с территории Херсонской области не должен превышать 50 кг. Список вещей и продуктов в каждой семье желательно составить заранее", - рекомендует областная администрация.
Кроме того, важно прикрепить ко всем сумкам ярлыки с обозначением фамилии, имени и отчества, года рождения владельца, адреса постоянного жительства и места перемещения. Такие же ярлыки рекомендовано нашить на воротники одежды дошкольников.
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Также местные власти напомнили о необходимости пройти регистрацию на сборном пункте по перемещению гражданского населения. Зарегистрированные граждане должны занять свою группу, знать место погрузки в транспорт и время отправления.
Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области >>
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.
По состоянию на среду Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей. Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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