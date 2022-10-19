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Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо
Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо
Херсонскую область покинули уже около 40% жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T12:15
2022-10-19T12:30
херсонская область
общество
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Херсонскую область покинули уже около 40% жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо"Сколько уехало всего из Херсона и херсонской агломерации – точных цифр нет, но, наверное, где-то процентов до 40 уехали", – заявил Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек. Он отметил, что в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.Он напомнил, что все затраты, связанные с перемещением в рамках программы – как по Днепру, так и далее, до мест размещения, берет на себя государство: "Все бесплатно, организовывается за счет средств бюджета Российской Федерации". И добавил, что с правого берега на левый можно ехать беспрепятственно, и система перевозок по реке есть "как организованная, так и частная".Сальдо также высказался о том, когда ожидаются атаки ВСУ на регион и как к нему готовится армия."Завтра-послезавтра этого не произойдет. Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, чтобы как можно меньше пострадало людей от военных действий – это главная задача на сегодня. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что им делать. Они будут стоять на смерть. В том числе и наши добровольцы. &lt;...&gt; Мы ожидаем атак. У армии хватит сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и мало того, перейти в контрнаступление, если это потребует тактическая ситуация именно в том или ином месте соприкосновения", – заключил Сальдо.18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html
https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-zhiteley-khersonskoy-oblasti-planiruyut-perevezti-na-levyy-bereg--1124971789.html
https://crimea.ria.ru/20221019/kto-obespechit-bezopasnost-na-levom-beregu-khersonskoy-oblasti-1124973970.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
херсонская область, общество, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо

Сальдо: из области уехало порядка 40% жителей

12:15 19.10.2022 (обновлено: 12:30 19.10.2022)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ аэропорту. Архивное фото
В аэропорту. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Херсонскую область покинули уже около 40% жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо
"Сколько уехало всего из Херсона и херсонской агломерации – точных цифр нет, но, наверное, где-то процентов до 40 уехали", – заявил Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек. Он отметил, что в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.
"В первую очередь создаются условия для вывоза детей и их родителей. Дальше, уже сегодня, будут организованы возможности для преподавателей, учителей, директоров школ, врачей и всех тех, кто тоже будет работать на левобережье", – пояснил Сальдо.
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К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
Он напомнил, что все затраты, связанные с перемещением в рамках программы – как по Днепру, так и далее, до мест размещения, берет на себя государство: "Все бесплатно, организовывается за счет средств бюджета Российской Федерации". И добавил, что с правого берега на левый можно ехать беспрепятственно, и система перевозок по реке есть "как организованная, так и частная".
Сальдо также высказался о том, когда ожидаются атаки ВСУ на регион и как к нему готовится армия.
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Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег
"Завтра-послезавтра этого не произойдет. Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, чтобы как можно меньше пострадало людей от военных действий – это главная задача на сегодня. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что им делать. Они будут стоять на смерть. В том числе и наши добровольцы. <...> Мы ожидаем атак. У армии хватит сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и мало того, перейти в контрнаступление, если это потребует тактическая ситуация именно в том или ином месте соприкосновения", – заключил Сальдо.
18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
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13:05Чем грозит Крыму дополнительный сброс воды из Херсонской области
12:35ВСУ перешли в наступление в Херсонской области – власти
12:15Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо
12:03Кто обеспечит безопасность на левом берегу Херсонской области
11:41Удар ВСУ по Белгородской области: ранены жители, повреждены ТЦ и авто
11:37Въезд в Херсонскую область закрывается на 7 дней
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11:22Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД
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11:04В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
11:02Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области
10:51Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег
10:46К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
10:25Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
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