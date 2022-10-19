https://crimea.ria.ru/20221019/khersonschinu-pokinuli-uzhe-okolo-40-zhiteley--saldo-1124974137.html

Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо

Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Херсонщину покинули уже около 40% жителей – Сальдо

Херсонскую область покинули уже около 40% жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T12:15

2022-10-19T12:15

2022-10-19T12:30

херсонская область

общество

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Херсонскую область покинули уже около 40% жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо"Сколько уехало всего из Херсона и херсонской агломерации – точных цифр нет, но, наверное, где-то процентов до 40 уехали", – заявил Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек. Он отметил, что в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.Он напомнил, что все затраты, связанные с перемещением в рамках программы – как по Днепру, так и далее, до мест размещения, берет на себя государство: "Все бесплатно, организовывается за счет средств бюджета Российской Федерации". И добавил, что с правого берега на левый можно ехать беспрепятственно, и система перевозок по реке есть "как организованная, так и частная".Сальдо также высказался о том, когда ожидаются атаки ВСУ на регион и как к нему готовится армия."Завтра-послезавтра этого не произойдет. Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, чтобы как можно меньше пострадало людей от военных действий – это главная задача на сегодня. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что им делать. Они будут стоять на смерть. В том числе и наши добровольцы. <...> Мы ожидаем атак. У армии хватит сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и мало того, перейти в контрнаступление, если это потребует тактическая ситуация именно в том или ином месте соприкосновения", – заключил Сальдо.18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html

https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-zhiteley-khersonskoy-oblasti-planiruyut-perevezti-na-levyy-bereg--1124971789.html

https://crimea.ria.ru/20221019/kto-obespechit-bezopasnost-na-levom-beregu-khersonskoy-oblasti-1124973970.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)