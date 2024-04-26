https://crimea.ria.ru/20240426/krymskiy-most-otkryt-1136896884.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Крымский мост открыт

⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T21:20

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крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

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транспорт

керчь

логистика

тамань

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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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