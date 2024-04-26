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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Крымский мост открыт
⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T21:20
2024-04-26T21:23
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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новости крыма
транспорт
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⁠СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, керчь, логистика, тамань
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт

21:20 26.04.2024 (обновлено: 21:23 26.04.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту время от времени закрывают, поскольку этот объект является стратегическим и его безопасность имеет приоритетное значение. Руководство полуострова просит водителей и пассажиров с пониманием отнестись принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаТранспортКерчьЛогистикаТамань
 
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Заголовок открываемого материала
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21:05В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет
20:55Движение по Крымскому мосту перекрыто
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