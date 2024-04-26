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В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет
В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет
В США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил советник президента США по... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T21:05
2024-04-26T21:05
patriot (зенитный ракетный комплекс)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
украина
новости сво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.При этом США будут работать с партнерами в Европе и других регионах мира поставить Киеву имеющиеся у них средства ПВО, уточнил он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме потребовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплесов ПВО Patriot американского производства.Ранее в поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, сейчас у страны нет возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".Бельгия тоже отложила поставки на Украину истребителей F-16 – по словам премьер-министра королевства Александра де Кроо, это может произойти не раньше следующего года, и решение об этом будет принимать следующий состав правительства страны.Тем временем, как сообщил в марте министр обороны Сергей Шойгу, российские военные с начала года уничтожили пять комплексов Patriot. В пятницу в Минобороны сообщили о поражении эшелона ВСУ с западными вооружением и техникой на железнодорожной станции Балаклея в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в ПольшеНовости СВО: российские войска уничтожили еще один танк AbramsЕще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперации
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patriot (зенитный ракетный комплекс), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, новости сво, поставки западного оружия украине, новости
В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет

Советник Байдена заявил о нехватке комплексов ЗРК Patriot для Украины

21:05 26.04.2024
 
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEПусковая установка зенитно-ракетного комплекса PATRIOT
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса PATRIOT - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину. — ред.)", — сказал он.

При этом США будут работать с партнерами в Европе и других регионах мира поставить Киеву имеющиеся у них средства ПВО, уточнил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме потребовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплесов ПВО Patriot американского производства.
Ранее в поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, сейчас у страны нет возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".
Бельгия тоже отложила поставки на Украину истребителей F-16 – по словам премьер-министра королевства Александра де Кроо, это может произойти не раньше следующего года, и решение об этом будет принимать следующий состав правительства страны.
Тем временем, как сообщил в марте министр обороны Сергей Шойгу, российские военные с начала года уничтожили пять комплексов Patriot. В пятницу в Минобороны сообщили о поражении эшелона ВСУ с западными вооружением и техникой на железнодорожной станции Балаклея в Харьковской области.
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