В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет
Советник Байдена заявил о нехватке комплексов ЗРК Patriot для Украины
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEПусковая установка зенитно-ракетного комплекса PATRIOT
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину. — ред.)", — сказал он.
При этом США будут работать с партнерами в Европе и других регионах мира поставить Киеву имеющиеся у них средства ПВО, уточнил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме потребовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплесов ПВО Patriot американского производства.
Ранее в поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, сейчас у страны нет возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".
Бельгия тоже отложила поставки на Украину истребителей F-16 – по словам премьер-министра королевства Александра де Кроо, это может произойти не раньше следующего года, и решение об этом будет принимать следующий состав правительства страны.
Тем временем, как сообщил в марте министр обороны Сергей Шойгу, российские военные с начала года уничтожили пять комплексов Patriot. В пятницу в Минобороны сообщили о поражении эшелона ВСУ с западными вооружением и техникой на железнодорожной станции Балаклея в Харьковской области.
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