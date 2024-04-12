https://crimea.ria.ru/20240412/samim-nuzhny-belgiya-otvetila-ukraine-po-povodu-postavok-f-16-1136507033.html

"Самим нужны": Бельгия ответила Украине по поводу поставок F-16

"Самим нужны": Бельгия ответила Украине по поводу поставок F-16 - РИА Новости Крым, 12.04.2024

"Самим нужны": Бельгия ответила Украине по поводу поставок F-16

Бельгия сможет поставить Украине истребители F-16 не раньше следующего года, при этом окончательное решение по данному вопросу будет принимать следующий состав... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T13:58

2024-04-12T13:58

2024-04-12T13:58

украина

бельгия

в мире

самолеты f-16

сша

нато

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Бельгия сможет поставить Украине истребители F-16 не раньше следующего года, при этом окончательное решение по данному вопросу будет принимать следующий состав правительства страны. Об этом заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо.При этом поставки F-16 другими странами могут начаться уже в следующем месяце, добавил де Кроо.Ранее премьер-министр Бельгии заявил, что вопрос поставок Брюсселем F-16 Украине будет решать правительство королевства не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине.По данным газеты The New York Times, к лету 2024 года к боевым полетам на F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США будут готовы 12 украинских пилотов. Причем к их возвращению на Украину из порядка 45 обещанных европейскими союзниками истребителей будет поставлено только шесть.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"Зеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУИстребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад

https://crimea.ria.ru/20240311/v-ssha-sdelali-pechalnyy-dlya-kieva-prognoz-po-postavkam-f-16-1135548611.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, бельгия, в мире, самолеты f-16, сша, нато, поставки западного оружия украине, новости