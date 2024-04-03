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Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"

Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма" - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"

Украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров. Об этом в интервью чешской газете Seznam... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T21:19

2024-04-03T21:19

2024-04-03T21:19

александр сырский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров. Об этом в интервью чешской газете Seznam zprávy заявил эксперт Михаил Самус.Военный аналитик признал, что в данный момент ситуация для украинской армии складывается неблагоприятно. Очевидны недостаток людей, боеприпасов для артиллерии и техники.Однако украинское военное руководство планирует новое контрнаступление с попыткой "захватить Крым".По его мнению, у Киева два сценария по продолжению военных действий. Первый – отсидеться в обороне до конца года и попытаться накопить ресурсы для наступления в следующем году. Сторонником такого развития событий был бывший главком ВСУ Валерий Залужный.Его приемник генерал Александр Сырский, напротив, "готов наступать уже в этом году". При этом подчеркивает, что нуждается в более дальнобойных ракетах и истребителях F-16, которые к началу наступления должны быть в распоряжении Киева.Провал контрнаступления ВСУ4 июня 2023 года началось широко анонсированное "контрнаступление" ВСУ – так в СМИ окрестили активизацию действий украинских войск почти по всей линии боевого соприкосновения. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. Украинское командование планировало разгромить российские группировки, блокировать Мелитополь и выйти к Азовскому морю и Мариуполю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Также одной из главных целей Киева было отбить Артемовск, что для Зеленского носило скорее политический, нежели военно-стратегический характер.К "контрнаступлению" Украина готовилась долго и тщательно, собрав порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, БМП Bradley и Marder, БТР M113, артиллерийские орудия и РСЗО. Вся подготовка сопровождалась грандиозной пиар-кампанией и обещаниями "отвоевать все", в том числе и Крым.В марте президент России Владимир Путин констатировал, что разрекламированное контрнаступление ВСУ полностью провалилось. И истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя.Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя. Только за последнюю неделю марта ВСУ потеряли на фронтах в зоне СВО свыше 5770 своих боевиков.По данным газеты The New York Times, к лету 2024 года к боевым полетам на F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США будут готовы 12 украинских пилотов. Причем к их возвращению на Украину из порядка 45 обещанных европейскими союзниками истребителей будет поставлено только шесть.Ранее о необходимости рассмотреть вопрос отправки западных войск на Украину для помощи ВСУ заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что консенсус в НАТО по данному вопросу еще не достигнут. Позже национальный секретарь французской Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что Франция может направить свой воинский контингент на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Одессы или Киева.В МИД России ранее заявили, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если самолеты США полетят над Россией, они будут гореть, так же как горят американские танки Abrams в зоне спецоперации.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РИА Новости Крым:В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16Как тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВОШойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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