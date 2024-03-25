https://crimea.ria.ru/20240325/putin-kontrnastuplenie-kieva-polnostyu-provalilos-1136026476.html

Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось

Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось

Разрекламированное контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T21:22

2024-03-25T21:22

2024-03-25T22:11

владимир путин (политик)

всу (вооруженные силы украины)

украина

контрнаступление всу

вооруженные силы россии

армия и флот

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Разрекламированное контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта.Он подчеркнул, что российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все принимаемые противном меры по стабилизации фронта успеха не приносят.Провал контрнаступления ВСУ4 июня 2023 года началось широко анонсированное "контрнаступление" ВСУ – так в СМИ окрестили активизацию действий украинских войск почти по всей линии боевого соприкосновения. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. Украинское командование планировало разгромить наши группировки, блокировать Мелитополь и выйти к Азовскому морю и Мариуполю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Также одной из главных целей Киева было отбить Артемовск, что для Зеленского носило скорее политический, нежели военно-стратегический характер.К "контрнаступлению" Украина готовилась долго и тщательно, подготовив порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, БМП Bradley и Marder, БТР M113, артиллерийские орудия и РСЗО. Вся подготовка сопровождалась грандиозной пиар-кампанией и обещаниями "отвоевать все", в том числе и Крым.Но российские войска тоже готовились: строили мощную эшелонированную линию обороны, создавали минные поля, готовили мобилизованных на полигонах. А отечественный ВПК наращивал производство всех видов вооружений и боеприпасов. Уже после первых нескольких недель стало очевидно, что Украина не оправдывает ожиданий Запада, а ВСУ не достигнут поставленных целей, добившись лишь незначительного продвижения в Запорожской области ценой колоссальных потерь. Дополнительные поставки натовского оружия и ввод в бой стратегических резервов ситуацию не изменили, во многом благодаря героизму, мужеству и профессионализму российских военных. Итог: за полгода "контрнаступа" киевский режим потерял почти 160 тысяч военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за суткиВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), украина, контрнаступление всу, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу