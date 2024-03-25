Рейтинг@Mail.ru
Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240325/putin-kontrnastuplenie-kieva-polnostyu-provalilos-1136026476.html
Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось
Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось
Разрекламированное контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T21:22
2024-03-25T22:11
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
украина
контрнаступление всу
вооруженные силы россии
армия и флот
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136027814_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_56e1ae233db1b31ce1a100e59a2a17e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Разрекламированное контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта.Он подчеркнул, что российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все принимаемые противном меры по стабилизации фронта успеха не приносят.Провал контрнаступления ВСУ4 июня 2023 года началось широко анонсированное "контрнаступление" ВСУ – так в СМИ окрестили активизацию действий украинских войск почти по всей линии боевого соприкосновения. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. Украинское командование планировало разгромить наши группировки, блокировать Мелитополь и выйти к Азовскому морю и Мариуполю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Также одной из главных целей Киева было отбить Артемовск, что для Зеленского носило скорее политический, нежели военно-стратегический характер.К "контрнаступлению" Украина готовилась долго и тщательно, подготовив порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, БМП Bradley и Marder, БТР M113, артиллерийские орудия и РСЗО. Вся подготовка сопровождалась грандиозной пиар-кампанией и обещаниями "отвоевать все", в том числе и Крым.Но российские войска тоже готовились: строили мощную эшелонированную линию обороны, создавали минные поля, готовили мобилизованных на полигонах. А отечественный ВПК наращивал производство всех видов вооружений и боеприпасов. Уже после первых нескольких недель стало очевидно, что Украина не оправдывает ожиданий Запада, а ВСУ не достигнут поставленных целей, добившись лишь незначительного продвижения в Запорожской области ценой колоссальных потерь. Дополнительные поставки натовского оружия и ввод в бой стратегических резервов ситуацию не изменили, во многом благодаря героизму, мужеству и профессионализму российских военных. Итог: за полгода "контрнаступа" киевский режим потерял почти 160 тысяч военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за суткиВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136027814_370:0:3099:2047_1920x0_80_0_0_07d8473d0834f19559c4c807ad71a69b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), украина, контрнаступление всу, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу
Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось

Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось, РФ удерживает инициативу по всей ЛБС

21:22 25.03.2024 (обновлено: 22:11 25.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле"
Президент РФ В. Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в Крокус Сити Холле
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Разрекламированное контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещание по мерам, предпринимаемым после теракта.

"Их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось. Это уже признано всеми, не оспаривается", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все принимаемые противном меры по стабилизации фронта успеха не приносят.

Провал контрнаступления ВСУ

4 июня 2023 года началось широко анонсированное "контрнаступление" ВСУ – так в СМИ окрестили активизацию действий украинских войск почти по всей линии боевого соприкосновения. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. Украинское командование планировало разгромить наши группировки, блокировать Мелитополь и выйти к Азовскому морю и Мариуполю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Также одной из главных целей Киева было отбить Артемовск, что для Зеленского носило скорее политический, нежели военно-стратегический характер.
К "контрнаступлению" Украина готовилась долго и тщательно, подготовив порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, БМП Bradley и Marder, БТР M113, артиллерийские орудия и РСЗО. Вся подготовка сопровождалась грандиозной пиар-кампанией и обещаниями "отвоевать все", в том числе и Крым.
Но российские войска тоже готовились: строили мощную эшелонированную линию обороны, создавали минные поля, готовили мобилизованных на полигонах. А отечественный ВПК наращивал производство всех видов вооружений и боеприпасов. Уже после первых нескольких недель стало очевидно, что Украина не оправдывает ожиданий Запада, а ВСУ не достигнут поставленных целей, добившись лишь незначительного продвижения в Запорожской области ценой колоссальных потерь. Дополнительные поставки натовского оружия и ввод в бой стратегических резервов ситуацию не изменили, во многом благодаря героизму, мужеству и профессионализму российских военных. Итог: за полгода "контрнаступа" киевский режим потерял почти 160 тысяч военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику
18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
 
Владимир Путин (политик)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаКонтрнаступление ВСУВооруженные силы РоссииАрмия и флотПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Главные новости Крыма: 25 марта
22:52В крымском селе на день отключат газ
22:30В Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
22:12Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году
21:39В Севастополе слышна стрельба - Развожаев назвал причину
21:32Путин назвал цели попыток ударов по Крымскому мосту
21:22Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось
21:18Число жертв в "Крокус Сити Холле" выросло
21:16На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
21:15Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
21:09Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов
20:53Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых
20:35В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят
20:18Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
20:11Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
20:02Названа дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году
19:43Англосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе"
19:36Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
19:27Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы
19:18В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
Лента новостейМолния