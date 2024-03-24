https://crimea.ria.ru/20240324/18-raket-i-22-snaryada-himars-i-vampire-sbity-rossiyskoy-pvo-za-sutki-1135991611.html

18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки

18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2024

18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 40 ракет и снарядов систем залпового огня. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T15:10

2024-03-24T15:10

2024-03-24T15:12

министерство обороны рф

новости сво

рсзо vampire

storm shadow

пво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135825236_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_90bcb8d3bd8ea96e421b8de68c9ee015.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 40 ракет и снарядов систем залпового огня. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией и другими средствами Вооруженных сил России уничтожены склады боеприпасов и хранения беспилотников, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18" и станция радиоэлектронной борьбы. Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 129 районах.ВКС России нанесли удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. Днем ранее российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ).С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.Читайте также на РИА новости Крым:Армия России освободила село Красное в ДНРПочти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за суткиФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, рсзо vampire, storm shadow, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу