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18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2024
18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 40 ракет и снарядов систем залпового огня. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.03.2024
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министерство обороны рф
новости сво
рсзо vampire
storm shadow
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 40 ракет и снарядов систем залпового огня. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией и другими средствами Вооруженных сил России уничтожены склады боеприпасов и хранения беспилотников, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18" и станция радиоэлектронной борьбы. Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 129 районах.ВКС России нанесли удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. Днем ранее российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ).С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.Читайте также на РИА новости Крым:Армия России освободила село Красное в ДНРПочти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за суткиФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, рсзо vampire, storm shadow, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки

11 ракет Storm Shadow и 172 беспилотника ВСУ сбиты российской ПВО за сутки

15:10 24.03.2024 (обновлено: 15:12 24.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 40 ракет и снарядов систем залпового огня. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата. Сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и Vampire", – сказано в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией и другими средствами Вооруженных сил России уничтожены склады боеприпасов и хранения беспилотников, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18" и станция радиоэлектронной борьбы. Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 129 районах.
ВКС России нанесли удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. Днем ранее российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ).
С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.
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Министерство обороны РФНовости СВОРСЗО VampireStorm ShadowПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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