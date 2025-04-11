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11 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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11 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров
11 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров - РИА Новости Крым, 11.04.2025
11 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров
Украинский министр обороны Рустем Умеров в рамках формата "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины. Об этом РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T17:14
2025-04-11T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украинский министр обороны Рустем Умеров в рамках формата "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины. Об этом он написал в социальной сети Facebook*.По словам Умерова, к ней присоединились 11 государств."Создаем новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы", - написал он.Умеров заявил, что это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". "К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", – сказал он и уточнил, что коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.Ранее сообщалось, что первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк покинул пост по собственному желанию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие ВМФ в ближайшее 10 лет выделят более 8 трлн рублей - ПутинЗалужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромленыПеремирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
политика, новости, рустем умеров, новости сво, рамштайн
11 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров

Умеров на "Рамштайне" заявил о создании коалиции РЭБ в поддержку Украины

17:14 11.04.2025
 
© AP Photo Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украинский министр обороны Рустем Умеров в рамках формата "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины. Об этом он написал в социальной сети Facebook*.
По словам Умерова, к ней присоединились 11 государств.
"Создаем новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы", - написал он.
Умеров заявил, что это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн".
"К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", – сказал он и уточнил, что коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.
Ранее сообщалось, что первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк покинул пост по собственному желанию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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