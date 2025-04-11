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11 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров

11 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров - РИА Новости Крым, 11.04.2025

11 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров

Украинский министр обороны Рустем Умеров в рамках формата "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины. Об этом РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T17:14

2025-04-11T17:14

2025-04-11T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украинский министр обороны Рустем Умеров в рамках формата "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины. Об этом он написал в социальной сети Facebook*.По словам Умерова, к ней присоединились 11 государств."Создаем новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы", - написал он.Умеров заявил, что это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". "К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", – сказал он и уточнил, что коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.Ранее сообщалось, что первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк покинул пост по собственному желанию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие ВМФ в ближайшее 10 лет выделят более 8 трлн рублей - ПутинЗалужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромленыПеремирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новости, рустем умеров, новости сво, рамштайн