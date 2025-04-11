https://crimea.ria.ru/20250411/pervyy-zamministra-oborony-ukrainy-pokinul-post-1145600451.html

Первый замминистра обороны Украины покинул пост

Первый замминистра обороны Украины покинул пост - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Первый замминистра обороны Украины покинул пост

Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T15:36

2025-04-11T15:36

2025-04-11T15:36

украина

всу (вооруженные силы украины)

минобороны украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".Должность первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенант Гаврилюк занимал с 17 мая 2024 года. В министерстве был ответственным за оборонные закупки.Ранее сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости