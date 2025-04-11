https://crimea.ria.ru/20250411/pervyy-zamministra-oborony-ukrainy-pokinul-post-1145600451.html
Первый замминистра обороны Украины покинул пост
Первый замминистра обороны Украины покинул пост - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Первый замминистра обороны Украины покинул пост
Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:36
2025-04-11T15:36
2025-04-11T15:36
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".Должность первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенант Гаврилюк занимал с 17 мая 2024 года. В министерстве был ответственным за оборонные закупки.Ранее сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости
Первый замминистра обороны Украины покинул пост
Иван Гаврилюк покинул пост первого замминистра обороны Украины – СМИ