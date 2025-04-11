Рейтинг@Mail.ru
Первый замминистра обороны Украины покинул пост - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250411/pervyy-zamministra-oborony-ukrainy-pokinul-post-1145600451.html
Первый замминистра обороны Украины покинул пост
Первый замминистра обороны Украины покинул пост - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Первый замминистра обороны Украины покинул пост
Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:36
2025-04-11T15:36
украина
всу (вооруженные силы украины)
минобороны украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110896/61/1108966117_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_5ffa2c18d51f251e03fd9a555b7f6f0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".Должность первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенант Гаврилюк занимал с 17 мая 2024 года. В министерстве был ответственным за оборонные закупки.Ранее сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250411/zaluzhnyy-v-sluchae-konflikta-zapadnye-armii-budut-bystro-razgromleny-1145594515.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110896/61/1108966117_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_41dc6c737faaf2d3ce3cac6e469b86dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости
Первый замминистра обороны Украины покинул пост

Иван Гаврилюк покинул пост первого замминистра обороны Украины – СМИ

15:36 11.04.2025
 
© РИА Новости. Михаил ПалинчакМинистр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак у здания Министерства обороны Украины в Киеве
Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак у здания Министерства обороны Украины в Киеве
© РИА Новости. Михаил Палинчак
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Иван Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Деталей относительно решения не комментирует", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Должность первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенант Гаврилюк занимал с 17 мая 2024 года. В министерстве был ответственным за оборонные закупки.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
13:10
Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены
 
УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Минобороны УкраиныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Набережную в Керчи планируют отремонтировать по федеральной программе
16:16Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК
16:01В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин
15:45На развитие ВМФ в ближайшее 10 лет выделят более 8 трлн рублей - Путин
15:36Первый замминистра обороны Украины покинул пост
15:34Путин встретится с Уиткоффом
15:34Морские стратегические ядерные силы РФ укомплектованы современным оружием
15:22Путин призвал учитывать опыт СВО при разработке тактики действий ВМФ
15:19Корабли РФ должны решать весь комплекс стоящих перед ними задач - Путин
15:15Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России
15:13Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле
15:09У Крымского моста начала расти очередь
15:02На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом
14:42Северо-запад Крыма частично обесточен - повреждены ЛЭП
14:37Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику
14:33За неделю Киев потерял почти 11 тысяч боевиков
14:17В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных
14:03Лавров оценил развитие российско-американских отношений
13:59ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине
13:52Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы
Лента новостейМолния