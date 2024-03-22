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Россия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Россия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУ
Россия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Россия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием в ответ на обстрелы российских территорий, попытки прорыва и захвата российских... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T14:56
2024-03-22T14:56
министерство обороны рф
армия и флот
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием в ответ на обстрелы российских территорий, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.В пятницу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что без электроэнергии остались около 700 тысяч человек.Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. Утром полностью обесточен Харьков. Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что энергетическая система Украины серьезна пострадала, взрывы прогремели на тепло- и гидроэлектростанциях страны, в том числе на ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". При этом рисков прорыва дамбы нет.Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что две станции Днепровской гидроэлектростанции остановили работу после взрывов и пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа ДнепроГЭС остановленаФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"Взрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетей
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, украина
Россия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУ

В Минобороны сообщили в результатах ударов возмездия в ответ на действия ВСУ

14:56 22.03.2024
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием в ответ на обстрелы российских территорий, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении.
В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.
В пятницу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что без электроэнергии остались около 700 тысяч человек.
Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. Утром полностью обесточен Харьков. Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.
Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что энергетическая система Украины серьезна пострадала, взрывы прогремели на тепло- и гидроэлектростанциях страны, в том числе на ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". При этом рисков прорыва дамбы нет.
Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что две станции Днепровской гидроэлектростанции остановили работу после взрывов и пожаров.
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