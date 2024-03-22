Работа ДнепроГЭС остановлена
Две станции ДнепроГЭС остановили работу - глава Укргидроэнерго
13:21 22.03.2024 (обновлено: 13:40 22.03.2024)
© Фото: RTСитуация на ДнепроГЭС после серии мощных взрывов на Украине
© Фото: RT
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Две станции Днепровской гидроэлектростанции остановили работу после взрывов и пожаров. Об этом заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
"Обе станции сейчас не работают. На данный момент предпринимаются меры для подъема затворов и сброса воды ниже по течению Днепра", - сказал он в эфире телемарафона.
Игорь Сирота добавил, что пожар на станции продолжается.
Ранее председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что энергетическая система Украины серьезна пострадала, взрывы прогремели на тепло- и гидроэлектростанциях страны, в том числе на ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". При этом рисков прорыва дамбы нет.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. Утром полностью обесточен Харьков. Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.
Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что без электроэнергии остались около 700 тысяч человек.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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