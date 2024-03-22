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Работа ДнепроГЭС остановлена

Работа ДнепроГЭС остановлена - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Работа ДнепроГЭС остановлена

Две станции Днепровской гидроэлектростанции остановили работу после взрывов и пожаров. Об этом заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T13:21

2024-03-22T13:21

2024-03-22T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Две станции Днепровской гидроэлектростанции остановили работу после взрывов и пожаров. Об этом заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.Игорь Сирота добавил, что пожар на станции продолжается. Ранее председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что энергетическая система Украины серьезна пострадала, взрывы прогремели на тепло- и гидроэлектростанциях страны, в том числе на ДнепроГЭС, о характере повреждений которой на данный момент "больше всего вопросов". При этом рисков прорыва дамбы нет.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявил о значительных повреждениях объектов энергогенерации в ряде областей страны. В части регионов есть перебои со светом. Утром полностью обесточен Харьков. Также экстренные отключения света ввели во Львовской и Днепропетровской областях.Утром в пятницу серия мощных взрывов прозвучала в ряде областей Украины. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что без электроэнергии остались около 700 тысяч человек.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Харькове: в Укрэнерго заявили о критических повреждениях сетейМощные взрывы на Украине: что происходит на ДнепроГЭСБлэкаут на Украине: поражены крупные объекты энергетики

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украина, днепропетровск, днепрогэс, днепропетровская область, новости, в мире, взрыв, укргидроэнерго