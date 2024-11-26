https://crimea.ria.ru/20241126/telefonnye-moshenniki-vzyalis-za-avtovladeltsev-1142134829.html

Телефонные мошенники взялись за автовладельцев

Телефонные мошенники взялись за автовладельцев - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Телефонные мошенники взялись за автовладельцев

Жертвами телефонных мошенников за неделю в Крыму стали более 20 местных жителей, в том числе автовладелец, который сдал машину в ремонт. Об этом сообщает МВД... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T21:52

2024-11-26T21:52

2024-11-26T21:52

мошенничество

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Жертвами телефонных мошенников за неделю в Крыму стали более 20 местных жителей, в том числе автовладелец, который сдал машину в ремонт. Об этом сообщает МВД РК.Одна из жертв мошенников – житель Феодосии – сдал свою машину в ремонт. Затем ему позвонили и сказали, что необходимо заказать одну очень важную деталь."Мужчина, не задумываясь, перевел на указанный счет свыше 89 тысяч рублей. Позже в автосервисе он узнал, что деталь нужна была не его машине, а мошенникам", – уточнили в полиции.Пострадала от аферистов и жительница Евпатории. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной фирмы. Он предложил увеличить доход путем инвестиций.Житель Алупки перевел мошенникам более 3 миллионов 700 тысяч рублей. Он стал жертвой распространенной схемы, когда звонят якобы от имени сотрудника правоохранительных органов и сообщают, что мошенники пытаются оформить на имя жертвы кредит. А чтобы предотвратить операцию, предлагают оформить встречный – "зеркальный" кредит и эти деньги положить на "безопасный счет". У мужчины необходимой суммы не оказалось, и он продал два автомобиля и гараж.В полиции напоминают, как распознать мошенника: звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы – отвлекает объемом информации. Также аферисты не дают времени подумать, подгоняют и просят как можно скорее назвать код из смс-сообщения. Они запугивают информацией, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются, – и предлагают "быстрое решение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обманаНазван топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, феодосия, евпатория, новости крыма, мвд по республике крым, автомобиль, алупка