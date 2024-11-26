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Телефонные мошенники взялись за автовладельцев - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Телефонные мошенники взялись за автовладельцев
Телефонные мошенники взялись за автовладельцев - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Телефонные мошенники взялись за автовладельцев
Жертвами телефонных мошенников за неделю в Крыму стали более 20 местных жителей, в том числе автовладелец, который сдал машину в ремонт. Об этом сообщает МВД... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T21:52
2024-11-26T21:52
мошенничество
феодосия
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новости крыма
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автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Жертвами телефонных мошенников за неделю в Крыму стали более 20 местных жителей, в том числе автовладелец, который сдал машину в ремонт. Об этом сообщает МВД РК.Одна из жертв мошенников – житель Феодосии – сдал свою машину в ремонт. Затем ему позвонили и сказали, что необходимо заказать одну очень важную деталь."Мужчина, не задумываясь, перевел на указанный счет свыше 89 тысяч рублей. Позже в автосервисе он узнал, что деталь нужна была не его машине, а мошенникам", – уточнили в полиции.Пострадала от аферистов и жительница Евпатории. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной фирмы. Он предложил увеличить доход путем инвестиций.Житель Алупки перевел мошенникам более 3 миллионов 700 тысяч рублей. Он стал жертвой распространенной схемы, когда звонят якобы от имени сотрудника правоохранительных органов и сообщают, что мошенники пытаются оформить на имя жертвы кредит. А чтобы предотвратить операцию, предлагают оформить встречный – "зеркальный" кредит и эти деньги положить на "безопасный счет". У мужчины необходимой суммы не оказалось, и он продал два автомобиля и гараж.В полиции напоминают, как распознать мошенника: звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы – отвлекает объемом информации. Также аферисты не дают времени подумать, подгоняют и просят как можно скорее назвать код из смс-сообщения. Они запугивают информацией, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются, – и предлагают "быстрое решение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обманаНазван топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
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РИА Новости Крым
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мошенничество, феодосия, евпатория, новости крыма, мвд по республике крым, автомобиль, алупка
Телефонные мошенники взялись за автовладельцев

Еще 22 жителя Крыма стали жертвами телефонных мошенников за неделю

21:52 26.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкРабота автосервиса
Работа автосервиса - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Наталья Горшкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Жертвами телефонных мошенников за неделю в Крыму стали более 20 местных жителей, в том числе автовладелец, который сдал машину в ремонт. Об этом сообщает МВД РК.

"В полицию обратились 22 гражданина, которые пострадали от действий телефонных мошенников. Они использовали следующие схемы: звонки от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала "Госуслуги", "безопасный" счет, покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений, лжеброкерство, инвестиции, дополнительный заработок", – говорится в сообщении.

Одна из жертв мошенников – житель Феодосии – сдал свою машину в ремонт. Затем ему позвонили и сказали, что необходимо заказать одну очень важную деталь.
"Мужчина, не задумываясь, перевел на указанный счет свыше 89 тысяч рублей. Позже в автосервисе он узнал, что деталь нужна была не его машине, а мошенникам", – уточнили в полиции.
Пострадала от аферистов и жительница Евпатории. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной фирмы. Он предложил увеличить доход путем инвестиций.

"Женщина согласилась и отправила по указанным реквизитам более 1 миллиона рублей. Позже, когда обещанный доход не поступил на ее карту, женщина попыталась перезвонить, но на звонок так никто и не ответил", – рассказали в полиции.

Житель Алупки перевел мошенникам более 3 миллионов 700 тысяч рублей. Он стал жертвой распространенной схемы, когда звонят якобы от имени сотрудника правоохранительных органов и сообщают, что мошенники пытаются оформить на имя жертвы кредит. А чтобы предотвратить операцию, предлагают оформить встречный – "зеркальный" кредит и эти деньги положить на "безопасный счет". У мужчины необходимой суммы не оказалось, и он продал два автомобиля и гараж.
В полиции напоминают, как распознать мошенника: звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы – отвлекает объемом информации. Также аферисты не дают времени подумать, подгоняют и просят как можно скорее назвать код из смс-сообщения. Они запугивают информацией, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются, – и предлагают "быстрое решение".
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МошенничествоФеодосияЕвпаторияНовости КрымаМВД по Республике КрымАвтомобильАлупка
 
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