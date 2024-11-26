https://crimea.ria.ru/20241126/obstrel-avtobusa-v-novoy-kakhovke-vlasti-rasskazali-o-sostoyanii-ranenykh-1142150550.html

Обстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых

Обстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Обстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых

Количество пострадавших при обстреле украинскими боевиками пассажирского автобуса в Новой Каховке возросло до 17 человек, сообщает минздрав Херсонской области. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T17:16

2024-11-26T17:16

2024-11-26T17:17

новая каховка

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минздрав херсонской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле украинскими боевиками пассажирского автобуса в Новой Каховке возросло до 17 человек, сообщает минздрав Херсонской области.По словам главврача больницы Владимира Мурашова, двоих раненых направили в больницу Геническа, еще двое пациентов госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделения."Состояние пострадавших средней степени тяжести. На данный момент в Каховской больнице находятся три пациента", – сказал он.Шестеро пострадавших в состоянии легкой степени тяжести направлены в Новую Каховку, они пройдут лечение амбулаторно, в их госпитализации необходимости нет.Во вторник ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате четыре человека погибли.Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число увеличилось до 13, а потом до 17.Как сообщил министр здравоохранения Херсонщины Артыш Сат, у одного из пострадавших – травматическая ампутация обеих голеней, его состояние тяжелое. Еще один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение с осколочным ранением стопы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новая каховка

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, минздрав херсонской области, новости, происшествия