https://crimea.ria.ru/20241126/obstrel-avtobusa-v-novoy-kakhovke-vlasti-rasskazali-o-sostoyanii-ranenykh-1142150550.html
Обстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых
Обстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Обстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых
Количество пострадавших при обстреле украинскими боевиками пассажирского автобуса в Новой Каховке возросло до 17 человек, сообщает минздрав Херсонской области. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T17:16
2024-11-26T17:16
2024-11-26T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле украинскими боевиками пассажирского автобуса в Новой Каховке возросло до 17 человек, сообщает минздрав Херсонской области.По словам главврача больницы Владимира Мурашова, двоих раненых направили в больницу Геническа, еще двое пациентов госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделения."Состояние пострадавших средней степени тяжести. На данный момент в Каховской больнице находятся три пациента", – сказал он.Шестеро пострадавших в состоянии легкой степени тяжести направлены в Новую Каховку, они пройдут лечение амбулаторно, в их госпитализации необходимости нет.Во вторник ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате четыре человека погибли.Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число увеличилось до 13, а потом до 17.Как сообщил министр здравоохранения Херсонщины Артыш Сат, у одного из пострадавших – травматическая ампутация обеих голеней, его состояние тяжелое. Еще один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение с осколочным ранением стопы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новая каховка, херсонская область, минздрав херсонской области, новости, происшествия
Обстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых
Количество пострадавших при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло до 17 – минздрав
17:16 26.11.2024 (обновлено: 17:17 26.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле украинскими боевиками пассажирского автобуса в Новой Каховке возросло до 17 человек, сообщает минздрав Херсонской области.
"В Каховскую центральную районную больницу поступили еще четверо пострадавших от обстрела в Новой Каховке. Количество пострадавших возросло до 17 человек", – говорится в сообщении.
По словам главврача больницы Владимира Мурашова, двоих раненых направили в больницу Геническа, еще двое пациентов госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделения.
"Состояние пострадавших средней степени тяжести. На данный момент в Каховской больнице находятся три пациента", – сказал он.
Шестеро пострадавших в состоянии легкой степени тяжести направлены в Новую Каховку, они пройдут лечение амбулаторно, в их госпитализации необходимости нет.
Во вторник ВСУ обстреляли
из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате четыре человека погибли.
Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число увеличилось до 13, а потом до 17.
Как сообщил министр здравоохранения Херсонщины Артыш Сат, у одного из пострадавших – травматическая ампутация обеих голеней, его состояние тяжелое. Еще один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение с осколочным ранением стопы.
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