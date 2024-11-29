https://crimea.ria.ru/20241129/udar-po-rostovskoy-oblasti-i-truslivye-deputaty-v-kieve-glavnoe-za-den-1142262643.html

Удар по Ростовской области и трусливые депутаты в Киеве: главное за день

Удар по Ростовской области и трусливые депутаты в Киеве: главное за день - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Удар по Ростовской области и трусливые депутаты в Киеве: главное за день

В Ростовской области после атаки украинских дронов вспыхнул пожар на промышленном объекте, повреждены дома и здание клуба. На Кубани из-за неразорвавшегося... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T22:58

2024-11-29T22:58

2024-11-29T22:28

главное за день

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области после атаки украинских дронов вспыхнул пожар на промышленном объекте, повреждены дома и здание клуба. На Кубани из-за неразорвавшегося беспилотника эвакуировали жителей хутора Трудобеликовский. Пострадавшим от действий ВСУ жителям курской области выделили 1 миллиард рублей на компенсацию аренды жилья. Зеленский уволил командующего Сухопутными силами ВСУ, а депутаты Верховной Рады переехали в правительственный квартал. В службе внешней разведки раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта. Вооруженные силы РФ за неделю освободили четыре населенных пункта и нанесли 32 групповых удара по военным объектам на территории противника.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар БПЛА по Ростовской области и пожар на предприятииВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Ростовскую область, в результате чего произошел пожар на промышленном объекте. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, на северо-западе Ростовской области сбиты и подавлены силами противовоздушной обороны и РЭБ минимум 30 БПЛА."В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники", - написал он в Telegram.Обломки упавших беспилотников с элементами взрывных устройств находят за пределами населенных пунктов, повреждены шесть домов и клуб в слободе Дячкино.Эвакуация жителей хутора на КубаниЖителей хутора Трудобеликовский в Красноармейском районе Краснодарского края эвакуировали из-за работ по ликвидации неразорвавшегося беспилотника. Об этом сообщил оперштаб Кубани.В зону временной эвакуации попадают граждане, проживающие на улице Набережная (от пер. Широкий до ул. Речная), а также улицы Таманская (от ул. Речная до пер. Широкий)."Эвакуация необходима для работы взрывотехников по ликвидации неразорвавшегося БПЛА. Жителей доставят в пункт временного размещения, расположенный в местном Доме культуры", - говорится в сообщении.Пострадавшим в Курской области выделен 1 млрдЖителям пострадавших от действий ВСУ районов Курской области начали выплачивать компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Хуснуллин уточнил, что многодетные семьи получат по 40 тысяч рублей, остальные – по 20 тысяч рублей.Зеленский снял командующего Сухопутными войскамиВладимир Зеленский уволил с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и назначил на это место Михаила Драпатого. Об этом он написал в своем ТГ-канале."Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Михаил Драпатый, заместителем - Олег Апостол", - говорится в сообщении.Согласно открытым источникам, Павлюк возглавлял Сухопутные войска Украины с 11 февраля 2024 года.Депутаты Верховной рады спешно переехалиЗаседания украинского парламента перенесены из здания на улице Грушевского в правительственный квартал столицы, причиной переезда стала угроза удара российской баллистической ракетой "Орешник". Об этом написала британская газета The Financial Times."Угроза (новых ударов по центрам принятия решений в Киеве – ред.) появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу (22 ноября – ред.) из-за сообщения о ракетной опасности", - приводит издание "Коммерсант" выдержку из статьи.По данным журналистов, депутаты Рады перебрались в некое "тайное место", в "тщательно охраняемом правительственном квартале" Киева.В СВР раскрыли планы НАТО по украинскому конфликтуСтраны Североатлантического альянса обдумывают варианты временной заморозки украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность Украины и позже взять реванш. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."По поступающей в СВР информации, в ус­ловиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", - говорится в сообщении.Армия России освободила четыре села – итоги СВО за неделюЗа последние семь дней потери противника составили 12 620 человек убитыми и ранеными. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта: Копанки в Харьковской области, Новая Ильинка, Раздольное и Воровское в ДНР. Об этом соосбщили в Минобороны РФ.По объектам военного значения на Украине было нанесено 32 групповых удара и один массированный. Были поражены объекты энергетики, промышленные предприятия оборонного значения, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.

https://crimea.ria.ru/20241129/britanskie-spetssluzhby-pomogayut-ukraine---glava-mi-6-1142262378.html

https://crimea.ria.ru/20241129/v-krymu-rasskazali-o-buduschem-natsionalizirovannykh-v-krymu-predpriyatiy-1142262067.html

https://crimea.ria.ru/20241129/s-zarplatoy-i-bez-konvoya-kak-v-krymu-osuzhdennye-iskupayut-vinu-trudom-1142257252.html

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https://crimea.ria.ru/20241129/na-32-mln-bolshe-sevastopol-uvelichil-raskhody-na-profilaktiku-infektsiy-1142261867.html

https://crimea.ria.ru/20241129/novosti-s-atmosfernykh-frontov-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1142252738.html

https://crimea.ria.ru/20241129/zavershen-remont-protivoobvalnoy-galerei-na-trasse-sevastopol-yalta-1142259245.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день