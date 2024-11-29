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Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря
Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря
Пожароопасный сезон в Севастополе закончится 12 декабря, сообщается на официальном канале правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T19:37
2024-11-29T19:37
2024-11-29T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Пожароопасный сезон в Севастополе закончится 12 декабря, сообщается на официальном канале правительства Севастополя.В Крыму пожароопасный сезон стартовал в апреле.По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности с конца апреля сохранялся в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского округов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахВ Севастополе отменен особый противопожарный режимСколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря
12 декабря в Севастополе закончится пожароопасный сезон