https://crimea.ria.ru/20241129/pozharoopasnyy-sezon-v-sevastopole-prodlili-do-dekabrya-1142261190.html

Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря

Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря

Пожароопасный сезон в Севастополе закончится 12 декабря, сообщается на официальном канале правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T19:37

2024-11-29T19:37

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пожароопасный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Пожароопасный сезон в Севастополе закончится 12 декабря, сообщается на официальном канале правительства Севастополя.В Крыму пожароопасный сезон стартовал в апреле.По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности с конца апреля сохранялся в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского округов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахВ Севастополе отменен особый противопожарный режимСколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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