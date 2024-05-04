https://crimea.ria.ru/20240504/skolko-stoit-koster-v-lesu-shtrafy-v-pozharoopasnyy-sezon-v-krymu-vyrosli-1137045568.html

Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли

Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли

Крымчане, которые на майских праздниках разожгут костер в запрещенных для этого местах в лесу, будут оштрафованы. Сумма штрафа в период действия особого... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T21:13

2024-05-04T21:13

2024-05-04T21:13

штрафы

крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

противопожарный режим

природа

экология

леса крыма

общество

совет эксперта

майские праздники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Крымчане, которые на майских праздниках разожгут костер в запрещенных для этого местах в лесу, будут оштрафованы. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей, сообщили в МЧС России.Особый противопожарный режим в период этих майских праздников действует в 45 регионах Российской Федерации, включая Республику Крым.В Крыму при введении особого режима запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.Суммы штрафов за нарушения правил пожарной безопасности были повышены после принятия соответствующего закона в 2022 году. Они зависят от обстоятельств, в которых было совершено правонарушение.Ранее, если при пожаре из-за несоблюдения правил не пострадали люди и имущество, то физическое лицо могло быть оштрафовано на 5 – 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составляла от 20 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 40 до 60, для иных юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.За повторные нарушения на объектах повышенного риска, которыми являются природные территории, суммы штрафов установлены в размере: для физических лиц – от 12 до 20, для должностных лиц – от 30 до 60, для ИП – от 60 до 80 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.В Республике Крым режим повышенной пожарной опасности введен с 17 апреля. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях.Ранее в регионе прогнозировали введение пятого, наивысшего класса пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), противопожарный режим, природа, экология, леса крыма, общество, совет эксперта, майские праздники, новости