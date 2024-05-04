https://crimea.ria.ru/20240504/skolko-stoit-koster-v-lesu-shtrafy-v-pozharoopasnyy-sezon-v-krymu-vyrosli-1137045568.html
Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
Крымчане, которые на майских праздниках разожгут костер в запрещенных для этого местах в лесу, будут оштрафованы. Сумма штрафа в период действия особого... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T21:13
2024-05-04T21:13
2024-05-04T21:13
штрафы
крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
противопожарный режим
природа
экология
леса крыма
общество
совет эксперта
майские праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111654/38/1116543821_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_2d6406597b6b7b29650b77ed0a63bc5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Крымчане, которые на майских праздниках разожгут костер в запрещенных для этого местах в лесу, будут оштрафованы. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей, сообщили в МЧС России.Особый противопожарный режим в период этих майских праздников действует в 45 регионах Российской Федерации, включая Республику Крым.В Крыму при введении особого режима запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.Суммы штрафов за нарушения правил пожарной безопасности были повышены после принятия соответствующего закона в 2022 году. Они зависят от обстоятельств, в которых было совершено правонарушение.Ранее, если при пожаре из-за несоблюдения правил не пострадали люди и имущество, то физическое лицо могло быть оштрафовано на 5 – 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составляла от 20 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 40 до 60, для иных юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.За повторные нарушения на объектах повышенного риска, которыми являются природные территории, суммы штрафов установлены в размере: для физических лиц – от 12 до 20, для должностных лиц – от 30 до 60, для ИП – от 60 до 80 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.В Республике Крым режим повышенной пожарной опасности введен с 17 апреля. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях.Ранее в регионе прогнозировали введение пятого, наивысшего класса пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111654/38/1116543821_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_fe14ac776dfa8f3c820e76cbaf3fdd5f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штрафы, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), противопожарный режим, природа, экология, леса крыма, общество, совет эксперта, майские праздники, новости
Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
За костер в лесу на майские праздники крымчан могут оштрафовать на 800 тысяч рублей - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Крымчане, которые на майских праздниках разожгут костер в запрещенных для этого местах в лесу, будут оштрафованы. Сумма штрафа в период действия особого противопожарного режима выросла и достигает 800 тысяч рублей, сообщили в МЧС России.
Особый противопожарный режим в период этих майских праздников действует в 45 регионах Российской Федерации, включая Республику Крым.
"Инспекторы МЧС России не выписывают предупреждений. При этом размеры штрафов увеличены: для граждан – до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических – до 800 тысяч", - рассказал глава МЧС России Александр Куренков.
В Крыму при введении особого режима запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.
Суммы штрафов за нарушения правил пожарной безопасности были повышены после принятия соответствующего закона в 2022 году. Они зависят от обстоятельств, в которых было совершено правонарушение.
Ранее, если при пожаре из-за несоблюдения правил не пострадали люди и имущество, то физическое лицо могло быть оштрафовано на 5 – 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составляла от 20 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 40 до 60, для иных юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.
За повторные нарушения на объектах повышенного риска, которыми являются природные территории, суммы штрафов установлены в размере: для физических лиц – от 12 до 20, для должностных лиц – от 30 до 60, для ИП – от 60 до 80 и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.
В Республике Крым режим повышенной пожарной опасности введен с 17 апреля.
В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях.
Ранее в регионе прогнозировали введение пятого, наивысшего класса пожарной опасности
.
Читайте также на РИА Новости Крым: