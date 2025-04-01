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Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию. Об этом во вторник сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T19:58
2025-04-01T19:58
2025-04-01T20:16
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию. Об этом во вторник сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.Саудовскую Аравию ранее называли возможным местом встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. На предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться в том числе возможное возобновление так называемой зерновой сделки, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИДКитай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, переговоры, переговоры путина и трампа, саудовская аравия, политика, новости
Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию для возможной встречи с Путиным
19:58 01.04.2025 (обновлено: 20:16 01.04.2025)