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Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию

Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию. Об этом во вторник сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T19:58

2025-04-01T19:58

2025-04-01T20:16

дональд трамп

переговоры

переговоры путина и трампа

саудовская аравия

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию. Об этом во вторник сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.Саудовскую Аравию ранее называли возможным местом встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. На предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться в том числе возможное возобновление так называемой зерновой сделки, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИДКитай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки

саудовская аравия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, переговоры, переговоры путина и трампа, саудовская аравия, политика, новости