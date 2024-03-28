https://crimea.ria.ru/20240328/nachinaetsya-pozharoopasnyy-sezon-chto-mozhno-i-chego-nelzya-delat-s-1-aprelya-1136108753.html
Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля
Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля
Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T21:21
2024-03-28T21:21
2024-03-28T21:21
игорь скуртул
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
пожар
новости
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.Когда начинается пожароопасный сезонПожароопасный сезон в Крыму в этом году стартует 1 апреля. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на официальном портале республиканского правительства.Согласование перечня населенных пунктов, которые подвержены лесным и ландшафтным пожарам, проходит ежегодно. Из 1019 населенных пунктов, насчитывающихся в Крыму, в этом году 451 населенный пункт гипоптетически находится в опасности лесного и ландшафтного пожара, ежегодно эта цифра может меняться, уточнил он.По его словам, еще до начала пожароопасного сезона органы местного самоуправления должны подготовить населенные пункты. К началу пожароопасного периода главы поселения составляют паспорт безопасности – карты местности с видами противопожарных барьеров, которые необходимы.Так, если населенный пункт подвержен лесным пожарам, то вдоль кромки леса, по границам населенного пункта, проводится очистка территории – от валежника, остатков деревьев и прочего. Минимальная ширина такой зоны рчистки - 10 метров. Или делается минерализованная опашка – опахивание на ширину 1,4 метра. Если речь о ландшафтных массивах, то по границам населенного пункта делается минерализованная полоса - минимум десятиметровая.Противопожарным барьером также может быть асфальтированная дорога шириной 10 метров, или же река шириной 5-10 метров.Проверяют готовность водоемов инспекторы МЧС, в случае выявления нарушений – выписывают соответствующие предписания."В прошлом году за нарушения правили пожарной безопасности по населенным пунктам, было привлечено 120 должностных лиц и 10 юридических", - уточнил собеседник.Как правильно разводить кострыВ пожароопасный сезон граждане имеют право разводить костры на открытой территории, соблюдая нормы и правила противопожарного режима.По его словам, если человек разводит костер на своем земельном участке, на территории домовладения, то в этом случае расстояние от здания должно составлять минимум 5 метров, нужен мангал или жаровня, из которой не выпадают окалины. Также желательно, чтобы были первичные средства пожаротушения – огнетушители или хотя бы ведро с водой.Однако, если сила ветра превышает 10 метров в секунду, разведение огня запрещено вовсе. Этот же запрет распространяется и на период действия особого противопожарного режима.Когда введут особый противопожарный режим"Если пожароопасный сезон говорит о том, что мы должны быть более бдительны, то особый противопожарный режим уже вводит определенные запреты", - напоминает собеседник.После того, как вводится пожароопасный сезон, гидрометцентр ежедневно посылает в ГУ МЧС по Республике Крым классы пожарной опасности, которые зависят от температурного режима, сухости растительности. Выделяют пять классов пожарной опасности.При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.В четверг, 28 марта, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что грядущий пожароопасный сезон будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны.Ранее замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул сообщил РИА Новости Крым, что крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель".Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаСколько людей спасены в горах Крыма с начала года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым.
Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.
Когда начинается пожароопасный сезон
Пожароопасный сезон в Крыму в этом году стартует 1 апреля. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на официальном портале республиканского правительства.
"На сегодняшний день мы готовы к пожароопасному сезону на 95-97 процентов. Данные работы еще продолжаются. До 1 апреля все наши населенные пункты, которые подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров, будут готовы", - прокомментировал Скуртул.
Согласование перечня населенных пунктов, которые подвержены лесным и ландшафтным пожарам, проходит ежегодно. Из 1019 населенных пунктов, насчитывающихся в Крыму, в этом году 451 населенный пункт гипоптетически находится в опасности лесного и ландшафтного пожара, ежегодно эта цифра может меняться, уточнил он.
По его словам, еще до начала пожароопасного сезона органы местного самоуправления должны подготовить населенные пункты. К началу пожароопасного периода главы поселения составляют паспорт безопасности – карты местности с видами противопожарных барьеров, которые необходимы.
Так, если населенный пункт подвержен лесным пожарам, то вдоль кромки леса, по границам населенного пункта, проводится очистка территории – от валежника, остатков деревьев и прочего. Минимальная ширина такой зоны рчистки - 10 метров. Или делается минерализованная опашка – опахивание на ширину 1,4 метра. Если речь о ландшафтных массивах, то по границам населенного пункта делается минерализованная полоса - минимум десятиметровая.
Противопожарным барьером также может быть асфальтированная дорога шириной 10 метров, или же река шириной 5-10 метров.
"Кроме того, муниципальные власти должны подготовить наружное водоснабжения – пожарные гидранты, водоемы. Все имеющиеся виды водоснабжения должны быть готовы к применению, чтобы пожарная охрана могла забрать воду для пожаротушения", - отметил Скуртул. И добавил, что в прошлом году в ряде населенных пунктов республики были установлены около 100 дополнительных емкостей объемом 5-10 "кубов".
Проверяют готовность водоемов инспекторы МЧС, в случае выявления нарушений – выписывают соответствующие предписания.
"В прошлом году за нарушения правили пожарной безопасности по населенным пунктам, было привлечено 120 должностных лиц и 10 юридических", - уточнил собеседник.
Как правильно разводить костры
В пожароопасный сезон граждане имеют право разводить костры на открытой территории, соблюдая нормы и правила противопожарного режима.
"Если вы находитесь на открытой территории общего пользования, то расстояние до зданий и сооружений должно быть минимум 50 метров, до хвойных лесных насаждений минимум 100 метров, до лиственных – 30 метров. А место, где разводится костер, должно быть очищено в радиусе на два метра. Кроме того, необходимо сделать углубление – минимум на 30 сантиметров, радиус углубления не должен превышать одного метра", - перечислил требования замначальника.
По его словам, если человек разводит костер на своем земельном участке, на территории домовладения, то в этом случае расстояние от здания должно составлять минимум 5 метров, нужен мангал или жаровня, из которой не выпадают окалины. Также желательно, чтобы были первичные средства пожаротушения – огнетушители или хотя бы ведро с водой.
Однако, если сила ветра превышает 10 метров в секунду, разведение огня запрещено вовсе. Этот же запрет распространяется и на период действия особого противопожарного режима.
Когда введут особый противопожарный режим
"Если пожароопасный сезон говорит о том, что мы должны быть более бдительны, то особый противопожарный режим уже вводит определенные запреты", - напоминает собеседник.
После того, как вводится пожароопасный сезон, гидрометцентр ежедневно посылает в ГУ МЧС по Республике Крым классы пожарной опасности, которые зависят от температурного режима, сухости растительности. Выделяют пять классов пожарной опасности.
"В прошлом году особый противопожарный режим мы ввели 10 июля на всей территории республики. И в этот период времени, с момента действия данного режима, запрещено разведение открытого огня. В любом виде. Штрафные санкции увеличиваются вдвое и составляют от 10 тысяч для граждан до 800 тысяч рублей для юрлиц", - уточнил Скуртул.
При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.
В четверг, 28 марта, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила
, что грядущий пожароопасный сезон будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны.
Ранее замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул сообщил
РИА Новости Крым, что крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель".
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