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Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля

Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля

Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T21:21

2024-03-28T21:21

2024-03-28T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.Когда начинается пожароопасный сезонПожароопасный сезон в Крыму в этом году стартует 1 апреля. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на официальном портале республиканского правительства.Согласование перечня населенных пунктов, которые подвержены лесным и ландшафтным пожарам, проходит ежегодно. Из 1019 населенных пунктов, насчитывающихся в Крыму, в этом году 451 населенный пункт гипоптетически находится в опасности лесного и ландшафтного пожара, ежегодно эта цифра может меняться, уточнил он.По его словам, еще до начала пожароопасного сезона органы местного самоуправления должны подготовить населенные пункты. К началу пожароопасного периода главы поселения составляют паспорт безопасности – карты местности с видами противопожарных барьеров, которые необходимы.Так, если населенный пункт подвержен лесным пожарам, то вдоль кромки леса, по границам населенного пункта, проводится очистка территории – от валежника, остатков деревьев и прочего. Минимальная ширина такой зоны рчистки - 10 метров. Или делается минерализованная опашка – опахивание на ширину 1,4 метра. Если речь о ландшафтных массивах, то по границам населенного пункта делается минерализованная полоса - минимум десятиметровая.Противопожарным барьером также может быть асфальтированная дорога шириной 10 метров, или же река шириной 5-10 метров.Проверяют готовность водоемов инспекторы МЧС, в случае выявления нарушений – выписывают соответствующие предписания."В прошлом году за нарушения правили пожарной безопасности по населенным пунктам, было привлечено 120 должностных лиц и 10 юридических", - уточнил собеседник.Как правильно разводить кострыВ пожароопасный сезон граждане имеют право разводить костры на открытой территории, соблюдая нормы и правила противопожарного режима.По его словам, если человек разводит костер на своем земельном участке, на территории домовладения, то в этом случае расстояние от здания должно составлять минимум 5 метров, нужен мангал или жаровня, из которой не выпадают окалины. Также желательно, чтобы были первичные средства пожаротушения – огнетушители или хотя бы ведро с водой.Однако, если сила ветра превышает 10 метров в секунду, разведение огня запрещено вовсе. Этот же запрет распространяется и на период действия особого противопожарного режима.Когда введут особый противопожарный режим"Если пожароопасный сезон говорит о том, что мы должны быть более бдительны, то особый противопожарный режим уже вводит определенные запреты", - напоминает собеседник.После того, как вводится пожароопасный сезон, гидрометцентр ежедневно посылает в ГУ МЧС по Республике Крым классы пожарной опасности, которые зависят от температурного режима, сухости растительности. Выделяют пять классов пожарной опасности.При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.В четверг, 28 марта, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что грядущий пожароопасный сезон будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны.Ранее замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул сообщил РИА Новости Крым, что крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель".Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаСколько людей спасены в горах Крыма с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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