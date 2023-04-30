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Зачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму
Зачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Зачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму
Крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T08:32
2023-04-30T08:32
2023-04-30T08:32
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.Он пояснил, что это дежурная структура из 33 камер, которая срабатывает в автоматическом режиме. Она способна круглосуточно выявлять признаки возгорания в лестной местности. Уровень покрытия – порядка 60% от общей площади лесов региона."В случае появления задымления, координаты точки немедленно передают пожарным лесоохраны, которые оперативно выезжают на место и ликвидируют возгорание", – пояснил он.В настоящее время на территории республики действует 14 таких подразделений – 10 от Минэкологии и четыре от особо охраняемых природных территорий. Все они находятся во взаимодействии. А в случае необходимости группировка наращивается за счет сил и средств Главного управления МЧС по Крыму.Ранее Игорь Скуртул сообщил, что в Крыму насчитывается 550 населенных пунктов, которым угрожают лесные и ландшафтные пожары.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начинается пожароопасный сезонВ Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧСВ Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Главк МЧС: "Лесохранитель" в режиме реального выявляет возгорание в лесных зонам Крыма
Главк МЧС: "Лесохранитель" в режиме реального выявляет возгорание в лесных зонам Крыма
2023-04-30T08:32
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PT1M19S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, безопасность республики крым и севастополя, крым, пожар, общество, новости, видео
Зачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму
Главк МЧС: "Лесохранитель" в режиме реального выявляет возгорание в лесных зонам Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.
"Минприроды Крыма организовало активную работу по оборудованию лесных массивов Крыма системой видеомониторинга "Лесохранитель", – сообщил Скуртул.
Он пояснил, что это дежурная структура из 33 камер, которая срабатывает в автоматическом режиме. Она способна круглосуточно выявлять признаки возгорания в лестной местности. Уровень покрытия – порядка 60% от общей площади лесов региона.
"В случае появления задымления, координаты точки немедленно передают пожарным лесоохраны, которые оперативно выезжают на место и ликвидируют возгорание", – пояснил он.
В настоящее время на территории республики действует 14 таких подразделений – 10 от Минэкологии и четыре от особо охраняемых природных территорий. Все они находятся во взаимодействии. А в случае необходимости группировка наращивается за счет сил и средств Главного управления МЧС по Крыму.
Ранее Игорь Скуртул сообщил, что в Крыму насчитывается 550 населенных пунктов, которым угрожают лесные и ландшафтные пожары.
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