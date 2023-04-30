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Зачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму

Зачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Зачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по Крыму

Крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T08:32

2023-04-30T08:32

2023-04-30T08:32

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игорь скуртул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымские леса от пожаров защищает система противопожарного мониторинга "Лесохранитель". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.Он пояснил, что это дежурная структура из 33 камер, которая срабатывает в автоматическом режиме. Она способна круглосуточно выявлять признаки возгорания в лестной местности. Уровень покрытия – порядка 60% от общей площади лесов региона."В случае появления задымления, координаты точки немедленно передают пожарным лесоохраны, которые оперативно выезжают на место и ликвидируют возгорание", – пояснил он.В настоящее время на территории республики действует 14 таких подразделений – 10 от Минэкологии и четыре от особо охраняемых природных территорий. Все они находятся во взаимодействии. А в случае необходимости группировка наращивается за счет сил и средств Главного управления МЧС по Крыму.Ранее Игорь Скуртул сообщил, что в Крыму насчитывается 550 населенных пунктов, которым угрожают лесные и ландшафтные пожары.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начинается пожароопасный сезонВ Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧСВ Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар

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Главк МЧС: "Лесохранитель" в режиме реального выявляет возгорание в лесных зонам Крыма Главк МЧС: "Лесохранитель" в режиме реального выявляет возгорание в лесных зонам Крыма 2023-04-30T08:32 true PT1M19S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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