https://crimea.ria.ru/20220810/v-krymu-likvidirovali-krupneyshiy-s-nachala-goda-lesnoy-pozhar-1124121608.html

В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар

В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар - РИА Новости Крым, 10.08.2022

В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар

Крупный лесной пожар ликвидирован на территории Евпаторийского лесничества во вторник, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Республики Крым. РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T10:58

2022-08-10T10:58

2022-08-10T11:00

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар ликвидирован на территории Евпаторийского лесничества во вторник, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Республики Крым.По данным на 14 июля, на территории Республики Крым произошло четыре лесных пожара общей площадью не более 2 гектаров.В минприроды напомнили, что на территории Крыма действует особый противопожарный режим, сохраняется устойчивая сухая, жаркая и ветреная погода. В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее в ГУ МЧС России по РК сообщили, что в 2022 году на полуострове произошло 1500 пожаров, в которых погибли 47 человек. По данным МЧС Крыма, основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор

https://crimea.ria.ru/20220707/v-krymu-obyavlena-chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-1123775409.html

крым

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2022

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происшествия, крым