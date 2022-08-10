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В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар
В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар - РИА Новости Крым, 10.08.2022
В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар
Крупный лесной пожар ликвидирован на территории Евпаторийского лесничества во вторник, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Республики Крым. РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T10:58
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар ликвидирован на территории Евпаторийского лесничества во вторник, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Республики Крым.По данным на 14 июля, на территории Республики Крым произошло четыре лесных пожара общей площадью не более 2 гектаров.В минприроды напомнили, что на территории Крыма действует особый противопожарный режим, сохраняется устойчивая сухая, жаркая и ветреная погода. В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее в ГУ МЧС России по РК сообщили, что в 2022 году на полуострове произошло 1500 пожаров, в которых погибли 47 человек. По данным МЧС Крыма, основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор
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происшествия, крым
В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар

Лесной пожар на площади в 50 гектаров ликвидирован в Евпаторийском лесничестве

10:58 10.08.2022 (обновлено: 11:00 10.08.2022)
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКЛесной пожар в Добровской долине
Лесной пожар в Добровской долине
© Фото: пресс-служба МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Крупный лесной пожар ликвидирован на территории Евпаторийского лесничества во вторник, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Республики Крым.
"За прошедшие сутки на территории республики в лесах зарегистрировано одно возгорание в Евпаторийском лесничестве. Ориентировочная площадь – 50 гектаров, пожар ликвидирован оперативно в первые стуки силами лесопожарного формирования ГАУ РК "Евпаторийский лесхоз". Угроза перехода огня на земли населенного пункта и объекты экономики не допущена", – сообщает Telegram-канал ведомства.
По данным на 14 июля, на территории Республики Крым произошло четыре лесных пожара общей площадью не более 2 гектаров.
В минприроды напомнили, что на территории Крыма действует особый противопожарный режим, сохраняется устойчивая сухая, жаркая и ветреная погода. В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.
За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Ранее в ГУ МЧС России по РК сообщили, что в 2022 году на полуострове произошло 1500 пожаров, в которых погибли 47 человек. По данным МЧС Крыма, основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор
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