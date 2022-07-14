https://crimea.ria.ru/20220714/na-pozharakh-v-krymu-pogibli-47-chelovek-s-nachala-goda--mchs-1123842257.html

На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС

На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС - РИА Новости Крым, 14.07.2022

На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС

С начала 2022 года в Крыму было зарегистрировано около 1500 пожаров, в результате которых погибли 47 человек. Об этом сообщил начальник управления надзорной... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T13:42

2022-07-14T13:42

2022-07-14T13:43

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. С начала 2022 года в Крыму было зарегистрировано около 1500 пожаров, в результате которых погибли 47 человек. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Игоря Скуртула, в текущем году на территории республики не было крупных возгораний, вместе с тем статистика происшествий, связанных с огнем, а также число погибших людей по сравнению с прошлым годом растет. Специалист объясняет это, в том числе, стихийными бедствиями, которые обрушились на Крым летом 2021 года."В прошлом году было снижение около 35% по пожарам. В этом году статистика немножко иная. Рост по пожарам – 19%, по погибшим – 11%. В прошлом году эта цифра была 42 человека, в том числе один ребенок, в этом – 47 человек, и также погиб один ребенок. Вместе с тем за пять лет наблюдается снижение пожаров в целом на 57%. Самая яркая цифра была в 2017 году – 6800 пожаров, в 2021 году – порядка 2500 пожаров", – уточнил представитель ведомства.Игорь Скуртул напомнил, что на полуострове действует особый противопожарный режим, в период которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20220520/v-krymu-nachal-deystvovat-osobyy-protivopozharnyy-rezhim-1123289471.html

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