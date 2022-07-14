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На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС
На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС - РИА Новости Крым, 14.07.2022
На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС
С начала 2022 года в Крыму было зарегистрировано около 1500 пожаров, в результате которых погибли 47 человек. Об этом сообщил начальник управления надзорной... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T13:42
2022-07-14T13:42
2022-07-14T13:43
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. С начала 2022 года в Крыму было зарегистрировано около 1500 пожаров, в результате которых погибли 47 человек. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Игоря Скуртула, в текущем году на территории республики не было крупных возгораний, вместе с тем статистика происшествий, связанных с огнем, а также число погибших людей по сравнению с прошлым годом растет. Специалист объясняет это, в том числе, стихийными бедствиями, которые обрушились на Крым летом 2021 года."В прошлом году было снижение около 35% по пожарам. В этом году статистика немножко иная. Рост по пожарам – 19%, по погибшим – 11%. В прошлом году эта цифра была 42 человека, в том числе один ребенок, в этом – 47 человек, и также погиб один ребенок. Вместе с тем за пять лет наблюдается снижение пожаров в целом на 57%. Самая яркая цифра была в 2017 году – 6800 пожаров, в 2021 году – порядка 2500 пожаров", – уточнил представитель ведомства.Игорь Скуртул напомнил, что на полуострове действует особый противопожарный режим, в период которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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гу мчс рф по республике крым
На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС
ГУ МЧС России по РК: 1500 пожаров произошло на полуострове в 2022 году, 47 человек погибли
13:42 14.07.2022 (обновлено: 13:43 14.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. С начала 2022 года в Крыму было зарегистрировано около 1500 пожаров, в результате которых погибли 47 человек. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"80% всех пожаров, в том числе на открытых территориях, зависят от человека. Неосторожно выброшенный окурок, неубранный мусор, бутылка, стекло и так далее – все это может привести к возгоранию. Потом все последствия ликвидируются противопожарными службами", – констатировал он.
По словам Игоря Скуртула, в текущем году на территории республики не было крупных возгораний, вместе с тем статистика происшествий, связанных с огнем, а также число погибших людей по сравнению с прошлым годом растет. Специалист объясняет это, в том числе, стихийными бедствиями, которые обрушились на Крым летом 2021 года.
"В прошлом году было снижение около 35% по пожарам. В этом году статистика немножко иная. Рост по пожарам – 19%, по погибшим – 11%. В прошлом году эта цифра была 42 человека, в том числе один ребенок, в этом – 47 человек, и также погиб один ребенок. Вместе с тем за пять лет наблюдается снижение пожаров в целом на 57%. Самая яркая цифра была в 2017 году – 6800 пожаров, в 2021 году – порядка 2500 пожаров", – уточнил представитель ведомства.
Игорь Скуртул напомнил, что на полуострове действует особый противопожарный режим, в период которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.
За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.