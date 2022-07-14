https://crimea.ria.ru/20220714/chto-chasche-vsego-stanovitsya-prichinoy-pozharov-v-krymu--ekspert-1123844179.html
Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт
Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт
Основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор. Под воздействием сухой и ветреной крымской погоды... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T15:18
2022-07-14T15:18
2022-07-14T15:18
максим грамотный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор. Под воздействием сухой и ветреной крымской погоды безответственное обращение с открытым огнем может привести к тяжелым последствиям. Такое мнение выразил замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Грамотного, основным способом предупреждения пожаров является профилактическая работа, которая ведется ведомствами постоянно и повсеместно. По его наблюдениям, это постепенно меняет отношение жителей Крыма к пожарной безопасности – население с ответственностью соблюдает правила и понимает, что предупредить легче, чем потушить."За последние пять лет статистика по лесным пожарам снизилась в пять раз. С начала пожароопасного летнего периода созданы оперативные мобильные группы, в их состав вошли инспектора государственного пожарного надзора, добровольцы, органы местного самоуправления, сотрудники полиции. Осуществляются подворовые обходы и выезды на маршруты, которые определены как наиболее пожароопасные, не только лесные, но и где в целом есть угроза ландшафтных пожаров. Группы проводят профилактические беседы, злостных нарушителей привлекают к административной ответственности", – рассказал эксперт.В заключении Максим Грамотный призвал не пренебрегать помощью МЧС и всегда обращаться к спасателям, даже если вам кажется, что ситуация находится под контролем.
https://crimea.ria.ru/20220714/na-pozharakh-v-krymu-pogibli-47-chelovek-s-nachala-goda--mchs-1123842257.html
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максим грамотный, мчс крыма, крым, общество
Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт
Замглавы МЧС Крыма Максим Грамотный: основная причина пожаров - человеческий фактор
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым.
Основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор. Под воздействием сухой и ветреной крымской погоды безответственное обращение с открытым огнем может привести к тяжелым последствиям. Такое мнение выразил замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Распространенное поверье, что если выжечь сухую растительность, то после этого пойдет молодая поросль – ошибочное и может привести к максимально неблагоприятным последствиям. С нашими крымскими ветрами и засушливой погодой ландшафтный пожар в считанные минуты разрастается на несколько гектаров, а может быть и несколько десятков гектаров, а под хороший ветер существует угроза перехода огня на населенные пункты", – предупредил он.
По словам Грамотного, основным способом предупреждения пожаров является профилактическая работа, которая ведется ведомствами постоянно и повсеместно. По его наблюдениям, это постепенно меняет отношение жителей Крыма к пожарной безопасности – население с ответственностью соблюдает правила и понимает, что предупредить легче, чем потушить.
"За последние пять лет статистика по лесным пожарам снизилась в пять раз. С начала пожароопасного летнего периода созданы оперативные мобильные группы, в их состав вошли инспектора государственного пожарного надзора, добровольцы, органы местного самоуправления, сотрудники полиции. Осуществляются подворовые обходы и выезды на маршруты, которые определены как наиболее пожароопасные, не только лесные, но и где в целом есть угроза ландшафтных пожаров. Группы проводят профилактические беседы, злостных нарушителей привлекают к административной ответственности", – рассказал эксперт.
В заключении Максим Грамотный призвал не пренебрегать помощью МЧС и всегда обращаться к спасателям, даже если вам кажется, что ситуация находится под контролем.
"Не надо переживать на счет штрафных санкций. Вы знаете, какая бы ни была ситуация, даже если вам кажется, что она под контролем, всегда звоните в службу пожарной охраны – 112, 101. Всегда подразделение выедет, даже если вы до прибытия спасателей сможете ликвидировать возгорание своими силами. Не рискуйте, огонь не любит пренебрежения. За считанные секунды площадь может увеличиться в разы", – подвел итог эксперт.