https://crimea.ria.ru/20220714/chto-chasche-vsego-stanovitsya-prichinoy-pozharov-v-krymu--ekspert-1123844179.html

Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт

Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт

Основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор. Под воздействием сухой и ветреной крымской погоды... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T15:18

2022-07-14T15:18

2022-07-14T15:18

максим грамотный

мчс крыма

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор. Под воздействием сухой и ветреной крымской погоды безответственное обращение с открытым огнем может привести к тяжелым последствиям. Такое мнение выразил замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Грамотного, основным способом предупреждения пожаров является профилактическая работа, которая ведется ведомствами постоянно и повсеместно. По его наблюдениям, это постепенно меняет отношение жителей Крыма к пожарной безопасности – население с ответственностью соблюдает правила и понимает, что предупредить легче, чем потушить."За последние пять лет статистика по лесным пожарам снизилась в пять раз. С начала пожароопасного летнего периода созданы оперативные мобильные группы, в их состав вошли инспектора государственного пожарного надзора, добровольцы, органы местного самоуправления, сотрудники полиции. Осуществляются подворовые обходы и выезды на маршруты, которые определены как наиболее пожароопасные, не только лесные, но и где в целом есть угроза ландшафтных пожаров. Группы проводят профилактические беседы, злостных нарушителей привлекают к административной ответственности", – рассказал эксперт.В заключении Максим Грамотный призвал не пренебрегать помощью МЧС и всегда обращаться к спасателям, даже если вам кажется, что ситуация находится под контролем.

https://crimea.ria.ru/20220714/na-pozharakh-v-krymu-pogibli-47-chelovek-s-nachala-goda--mchs-1123842257.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим грамотный, мчс крыма, крым, общество