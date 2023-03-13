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В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС

В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС

Профильные структуры и ведомства Севастополя совместно с подразделениями Черноморского флота начинают тренировки по предотвращению и борьбе с пожарами в лесах... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T13:59

2023-03-13T13:59

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Профильные структуры и ведомства Севастополя совместно с подразделениями Черноморского флота начинают тренировки по предотвращению и борьбе с пожарами в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Совместные тренировки начались в понедельник, 13 марта, и продлятся до 16 марта.Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причинаЖдать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской областиВ Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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