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В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
Профильные структуры и ведомства Севастополя совместно с подразделениями Черноморского флота начинают тренировки по предотвращению и борьбе с пожарами в лесах... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T13:59
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Профильные структуры и ведомства Севастополя совместно с подразделениями Черноморского флота начинают тренировки по предотвращению и борьбе с пожарами в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Совместные тренировки начались в понедельник, 13 марта, и продлятся до 16 марта.Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причинаЖдать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской областиВ Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), правительство севастополя, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, общество
В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС

В Севастополе Черноморский флот и ведомства начали тренировки по борьбе с пожарами

13:59 13.03.2023 (обновлено: 14:02 13.03.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Наталья Горшкова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Профильные структуры и ведомства Севастополя совместно с подразделениями Черноморского флота начинают тренировки по предотвращению и борьбе с пожарами в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Подразделения Черноморского флота совместно с силами Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводят тренировки с практической отработкой навыков по тушению лесных и ландшафтных пожаров на территории города", – сообщили в правительстве.
Совместные тренировки начались в понедельник, 13 марта, и продлятся до 16 марта.
Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.
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