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В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
Профильные структуры и ведомства Севастополя совместно с подразделениями Черноморского флота начинают тренировки по предотвращению и борьбе с пожарами в лесах... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T13:59
2023-03-13T13:59
2023-03-13T14:02
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Профильные структуры и ведомства Севастополя совместно с подразделениями Черноморского флота начинают тренировки по предотвращению и борьбе с пожарами в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Совместные тренировки начались в понедельник, 13 марта, и продлятся до 16 марта.Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причинаЖдать ли новых ограничений в Севастополе после теракта в Брянской областиВ Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), правительство севастополя, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, общество
В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
В Севастополе Черноморский флот и ведомства начали тренировки по борьбе с пожарами
13:59 13.03.2023 (обновлено: 14:02 13.03.2023)