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В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина
В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина - РИА Новости Крым, 04.03.2023
В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина
В Севастополе в субботу проходит тренировка расчетов противовоздушной обороны, поэтому в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T11:17
2023-03-04T12:59
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
пво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проходит тренировка расчетов противовоздушной обороны, поэтому в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Губернатор Развожаев в целях сохранения спокойствия информирует об этом жителей и гостей города. В регионе, как и других приграничных территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, например, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаАтака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбитаМассированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230301/s-chem-svyazana-ataka-bespilotnikov-na-krym--voennyy-ekspert-1127288323.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, новости, крым, вооруженные силы россии
В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина

Губернатор Развожаев: система ПВО в субботу отработает в Севастополе боевые упражнения

11:17 04.03.2023 (обновлено: 12:59 04.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВыставка вооружений ПВО в Севастополе
Выставка вооружений ПВО в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проходит тренировка расчетов противовоздушной обороны, поэтому в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня у флота планируются тренировки расчетов ПВО с боевыми упражнениями. Ориентировочное время тренировок с 11:00 и в течение дня. Если услышите громкие звуки – не волнуйтесь. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.

В Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Губернатор Развожаев в целях сохранения спокойствия информирует об этом жителей и гостей города. В регионе, как и других приграничных территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, например, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
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