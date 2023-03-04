https://crimea.ria.ru/20230304/v-sevastopole-budet-strelyat-pvo--v-chem-prichina-1127343651.html

В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина

В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина - РИА Новости Крым, 04.03.2023

В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина

В Севастополе в субботу проходит тренировка расчетов противовоздушной обороны, поэтому в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T11:17

2023-03-04T11:17

2023-03-04T12:59

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проходит тренировка расчетов противовоздушной обороны, поэтому в городе может быть громко. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Губернатор Развожаев в целях сохранения спокойствия информирует об этом жителей и гостей города. В регионе, как и других приграничных территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, например, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаАтака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбитаМассированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230301/s-chem-svyazana-ataka-bespilotnikov-na-krym--voennyy-ekspert-1127288323.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, новости, крым, вооруженные силы россии