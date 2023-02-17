https://crimea.ria.ru/20230217/ataka-bespilotnika-na-balaklavskuyu-tes-v-sevastopole-otbita--1127037751.html

Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита

Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита

Возле Балаклавской ТЭС в Севастополе в пятницу утром сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T08:56

2023-02-17T08:56

2023-02-17T09:02

севастополь

михаил развожаев

беспилотник

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Возле Балаклавской ТЭС в Севастополе в пятницу утром сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что тепловая электростанция работает в штатном режиме.16 февраля Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками Севастополь и Крым. Над акваторией города уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.

https://crimea.ria.ru/20230216/nad-sevastopolem-sbity-dva-bespilotnika-1127010235.html

севастополь

украина

балаклава

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