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Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита
Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита
Возле Балаклавской ТЭС в Севастополе в пятницу утром сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T08:56
2023-02-17T09:02
севастополь
михаил развожаев
беспилотник
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
украина
пво
балаклава
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Возле Балаклавской ТЭС в Севастополе в пятницу утром сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что тепловая электростанция работает в штатном режиме.16 февраля Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками Севастополь и Крым. Над акваторией города уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.
https://crimea.ria.ru/20230216/nad-sevastopolem-sbity-dva-bespilotnika-1127010235.html
севастополь
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балаклава
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севастополь, михаил развожаев, беспилотник, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), украина, пво, балаклава, новости, новости крыма
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Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита

Губернатор Развожаев: беспилотник пытался атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе

08:56 17.02.2023 (обновлено: 09:02 17.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Возле Балаклавской ТЭС в Севастополе в пятницу утром сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что тепловая электростанция работает в штатном режиме.
16 февраля Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками Севастополь и Крым. Над акваторией города уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.
В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.
По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.
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Заголовок открываемого материала
08:58Запад больше не может вооружать Украину
08:56Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита
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