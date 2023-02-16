https://crimea.ria.ru/20230216/nad-sevastopolem-sbity-dva-bespilotnika-1127010235.html

Над Севастополем сбиты два беспилотника

Над Севастополем сбиты два беспилотника - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Над Севастополем сбиты два беспилотника

В четверг утром в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T08:56

2023-02-16T08:56

2023-02-16T09:26

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

происшествия

беспилотник

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В четверг утром в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом в правительстве Севастополя сообщили об остановке движения пассажирского катера через бухту."Работа одного пассажирского катера на линии "Графская пристань – Северная" и парома "Арт-Бухта – Северная" восстановлена. Пассажирские катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" не осуществляют движение", - сказано в сообщении.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно.16 января противник в очередной раз попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.По словам военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимира Евсеева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Специалист отметил, что дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.По информации антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту..Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бессрочно ввели "желтый" уровень террористической опасностиОткуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный экспертЭксперт связал атаку на Севастополь с саммитом НАТО в Рамштайне

https://crimea.ria.ru/20230116/sbity-10-iz-10-razvozhaev-podvel-itog-ataki-bespilotnikov-na-sevastopol-1126416802.html

https://crimea.ria.ru/20230119/esli-amerikanskoe-oruzhie-natselitsya-na-krym-chem-mozhet-otvetit-rossiya-1126483633.html

севастополь

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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, происшествия, беспилотник, новости крыма