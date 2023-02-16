Над Севастополем сбиты два беспилотника
Развожаев: в Севастополе над морем сбиты два украинских беспилотника
08:56 16.02.2023 (обновлено: 09:26 16.02.2023)
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевЗима в Севастополе
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В четверг утром в Севастополе силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом в правительстве Севастополя сообщили об остановке движения пассажирского катера через бухту.
"Работа одного пассажирского катера на линии "Графская пристань – Северная" и парома "Арт-Бухта – Северная" восстановлена. Пассажирские катера на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" не осуществляют движение", - сказано в сообщении.
После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно.
16 января противник в очередной раз попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
По словам военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимира Евсеева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Специалист отметил, что дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.
По информации антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту..
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