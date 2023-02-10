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В Севастополе бессрочно ввели "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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В Севастополе бессрочно ввели "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе бессрочно ввели "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 10.02.2023
В Севастополе бессрочно ввели "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлевается с 10 февраля на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T18:40
2023-02-10T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев -РИА Новости Крым. В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлевается с 10 февраля на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. "Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 часов 10 февраля. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен",- сказано в сообщении.Ранее уровень террористической опасности в городе устанавливали на период не более 15 суток. Ранее высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях, а также в Крыму. На территории республики он действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в СевастополеВ Севастополе громко: губернатор назвал причинуПутин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, правительство севастополя, общество, новости крыма, безопасность
В Севастополе бессрочно ввели "желтый" уровень террористической опасности

В Севастополе бессрочно введен высокий уровень террористической опасности

18:40 10.02.2023 (обновлено: 18:43 10.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев На набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев -РИА Новости Крым. В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлевается с 10 февраля на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 часов 10 февраля. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен",- сказано в сообщении.
Ранее уровень террористической опасности в городе устанавливали на период не более 15 суток.
Ранее высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях, а также в Крыму. На территории республики он действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
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