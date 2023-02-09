В Севастополе громко: губернатор назвал причину
Развожаев объяснил причину громких звуков в Севастополе
14:02 09.02.2023 (обновлено: 14:15 09.02.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе.
"Вижу ваши сообщения на счет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов. В городе все спокойно", - написал глава региона в своем Telegram.
В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.
После начала специальной военной операции системы ПВО регулярно сбивают украинские беспилотники над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на БПЛА, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
Только с начала 2023 года в небе над городом сбили уже несколько дронов. Так, в рождественскую ночь над Севастополем уничтожили украинский беспилотник, а за два дня до этого системы ПВО сбили в районе Бельбека еще два летательных аппарата.
29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны РФ завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке были причастны британские военные. Власти города назвали атаку в тот день самой массированной за период "прилетов" БПЛА противника в Севастополь.
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