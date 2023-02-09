https://crimea.ria.ru/20230209/v-sevastopole-gromko-gubernator-nazval-prichinu-1126882129.html

В Севастополе громко: губернатор назвал причину

В Севастополе громко: губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 09.02.2023

В Севастополе громко: губернатор назвал причину

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T14:02

2023-02-09T14:02

2023-02-09T14:15

севастополь

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.После начала специальной военной операции системы ПВО регулярно сбивают украинские беспилотники над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на БПЛА, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.Только с начала 2023 года в небе над городом сбили уже несколько дронов. Так, в рождественскую ночь над Севастополем уничтожили украинский беспилотник, а за два дня до этого системы ПВО сбили в районе Бельбека еще два летательных аппарата.29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны РФ завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке были причастны британские военные. Власти города назвали атаку в тот день самой массированной за период "прилетов" БПЛА противника в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударамиВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, крым