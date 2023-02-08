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"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму
"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму - РИА Новости Крым, 08.02.2023
"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму
Ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным, и это может привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО". Об этом в ходе видеомоста... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T19:32
2023-02-08T19:33
крым
безопасность республики крым и севастополя
владимир джабаров
мнения
россия
нато
поставки западного оружия украине
американское оружие против крыма
совет федерации
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным, и это может привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО". Об этом в ходе видеомоста Sputnik Москва – Минск заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Удары по Крыму спровоцируют тяжелейший конфликт"Я не военный эксперт, но думаю, что, если Россия почувствует реальную угрозу безопасности Крыма... если будут наноситься ракетные удары, о которых стали и украинские политики даже заявлять, и на Западе, – это может привести к тяжелейшему конфликту Россия – НАТО. И я думаю, что ответ наш будет очень жестким", – сказал Джабаров.Он подчеркнул, что в этом случае Москва воспользуется "любыми имеющимися в нашем распоряжении силами и средствами"."Какими – называть не буду, я думаю, что все понятно. Потому что, если будет опасность территориальной целостности России, ответ будет беспощадный", – заключил Джабаров.Крым – "непотопляемый авианосец"По словам Джабарова, Крым был и остается "лакомым куском" для НАТО: организация уже видела здесь свои базы, когда все начиналось в 2014 году, так как понимала: "кто управляет Крымом, тот контролирует Черное море"."Они были уверены, что после свержения Януковича теперь дорога открыта и в ближайшее время "попросят" Черноморский флот покинуть Севастополь. Но у них не получилось, потому что Крым, как все говорят, это такой непотопляемый авианосец", – сказал Джабаров.Ранее политолог раскрыл истинный смысл поставок Западом оружия для атак Украины на Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику СШАУкраина снова грозит "штурмом" КрымаГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
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крым, безопасность республики крым и севастополя, владимир джабаров, мнения, россия, нато, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, совет федерации
"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму

Джабаров: ракетные удары по Крыму могут привести к тяжелейшему конфликту России и НАТО

19:32 08.02.2023 (обновлено: 19:33 08.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным, и это может привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО". Об этом в ходе видеомоста Sputnik Москва – Минск заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Удары по Крыму спровоцируют тяжелейший конфликт

"Я не военный эксперт, но думаю, что, если Россия почувствует реальную угрозу безопасности Крыма... если будут наноситься ракетные удары, о которых стали и украинские политики даже заявлять, и на Западе, – это может привести к тяжелейшему конфликту Россия – НАТО. И я думаю, что ответ наш будет очень жестким", – сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что в этом случае Москва воспользуется "любыми имеющимися в нашем распоряжении силами и средствами".
"Какими – называть не буду, я думаю, что все понятно. Потому что, если будет опасность территориальной целостности России, ответ будет беспощадный", – заключил Джабаров.
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Крым – "непотопляемый авианосец"

По словам Джабарова, Крым был и остается "лакомым куском" для НАТО: организация уже видела здесь свои базы, когда все начиналось в 2014 году, так как понимала: "кто управляет Крымом, тот контролирует Черное море".
"Они были уверены, что после свержения Януковича теперь дорога открыта и в ближайшее время "попросят" Черноморский флот покинуть Севастополь. Но у них не получилось, потому что Крым, как все говорят, это такой непотопляемый авианосец", – сказал Джабаров.
Ранее политолог раскрыл истинный смысл поставок Западом оружия для атак Украины на Крым.
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