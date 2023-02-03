https://crimea.ria.ru/20230203/ukraina-snova-grozit-shturmom-kryma-1126760037.html
Украина снова грозит "штурмом" Крыма
Украина снова грозит "штурмом" Крыма - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Украина снова грозит "штурмом" Крыма
Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма. Об этом заявил временно... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T12:23
2023-02-03T12:23
2023-02-03T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко."Украина готовится к штурму до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. Это бригады из добровольцев, мотивированных людей, которые будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". А если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах "освободить Крым", в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Однако и в Москве, и в Крыму неоднократно подчеркивали, что полуостров под надежной защитой и он является неотъемлемой частью страны. А отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина договаривается о поставках ракет для ударов по Крыму – ПодолякСмертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата регионаПорошенко озвучил российским пранкерам свою стратегию "возвращения" Крыма
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крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, новости, в мире, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), сво, россия
Украина снова грозит "штурмом" Крыма
Нацполиция Украины заявила о формировании бригад для штурма Крыма и Донбасса
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко.
"Украина готовится к штурму до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. Это бригады из добровольцев, мотивированных людей, которые будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.
Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". А если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах "освободить Крым", в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Однако и в Москве, и в Крыму неоднократно подчеркивали, что полуостров под надежной защитой и он является неотъемлемой частью страны. А отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
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