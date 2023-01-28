https://crimea.ria.ru/20230128/ukraina-dogovarivaetsya-o-postavkakh-raket-dlya-udarov-po-krymu--podolyak-1126640556.html

Украина договаривается о поставках ракет для ударов по Крыму – Подоляк

Украина договаривается о поставках ракет для ударов по Крыму – Подоляк - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Украина договаривается о поставках ракет для ударов по Крыму – Подоляк

После достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры поставках ракет повышенной дальности и ударных самолетов для ударов... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T14:57

2023-01-28T14:57

2023-01-28T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. После достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры поставках ракет повышенной дальности и ударных самолетов для ударов по Крыму. Об этом в телеэфире заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.Удары по складамОн также выразил надежду, что обещанные Киеву танки будут поставлены в ближайшие полтора-два месяца.Угроза для КрымаНа прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. Как утверждает издание, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что заявления о возможности поставок Украине ракет ATACMS являются элементом психологической войны против России. По его словам, в любом случае вся поставляемая Киеву военная техника будет уничтожена.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТОРакеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику СШАОружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" Крым

https://crimea.ria.ru/20230126/dast-li-nato-ukraine-samolety-i-dalnoboynye-rakety--ekspert-1126606464.html

https://crimea.ria.ru/20230126/smertelnaya-oshibka-baydena-v-krymu-otvetili-na-ugrozu-zakhvata-regiona-1126600011.html

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украина, крым, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, михаил подоляк, в мире, сво