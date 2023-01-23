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Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США
Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США
Дискуссия в США о передаче Украине ракет для ударов по Крыму обусловлена успехами российских войск в Донбассе. Ее цель – подбодрить киевский режим и подкрепить... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T16:25
2023-01-23T16:25
2023-01-23T16:25
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Политолог Андрей Никифоров: заявления об оружии для ударов по Крыму – попытка США подбодрить Киев
Политолог Андрей Никифоров: заявления об оружии для ударов по Крыму – попытка США подбодрить Киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Дискуссия в США о передаче Украине ракет для ударов по Крыму обусловлена успехами российских войск в Донбассе. Ее цель – подбодрить киевский режим и подкрепить его волю к сопротивлению. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.Информационные пасы КиевуПо мнению эксперта, эта ситуация лишь подтверждает намерение США воевать с Россией "до последнего украинца".Выход конфликта на новый уровеньПри этом Запад не готов переводить противостояние с РФ на новый уровень, поскольку это чревато очень серьезными последствиями, считает политолог."Перевести это противостояние с Россией на новый уровень, Запад, на мой взгляд, несколько медлит, потому что уровней не так много уже осталось. И если перевести на новый уровень, то там уже близко к такому моменту, после которого никто костей не соберет – ни на Западе, ни у нас. Вряд ли эта перспектива устраивает хозяев западной жизни", – пояснил Никифоров.США нацелились на КрымРанее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США, и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. Как утверждает издание, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень.Российский посол в США Анатолий Антонов заверил, что Вооруженные силы РФ не оставят без ответа удары по территории страны, включая полуостров, который является неотъемлемой России частью.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаОружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" КрымДолетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия
https://crimea.ria.ru/20230120/oruzhie-ne-pomozhet--podpolkovnik-armii-ssha-soobschil-ukraine-plokhie-novosti-1126490259.html
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, американское оружие против крыма, крым, безопасность, мнения, андрей никифоров, украина, россия, сша
Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США
Эксперт Никифоров: заявления об оружии для ударов по Крыму – попытка США подбодрить Киев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
Дискуссия в США о передаче Украине ракет для ударов по Крыму
обусловлена успехами российских войск в Донбассе. Ее цель – подбодрить киевский режим и подкрепить его волю к сопротивлению. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.
Информационные пасы Киеву
"Мне все это видится в контексте того, что сейчас происходит как раз в Донбассе. Достаточно заметные продвижения наших войск
и выход на такие позиции, с которых, по всей видимости, может быть еще более масштабное продвижение – по сути дела большое зимнее наступление, которого на Западе очень опасаются. И вместо того, чтобы давать Украине танки, думаю, им дают разного рода информационные пасы, которые должны подбодрить киевский режим и подкрепить его волю к сопротивлению", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению эксперта, эта ситуация лишь подтверждает намерение США воевать с Россией "до последнего украинца".
Выход конфликта на новый уровень
При этом Запад не готов переводить противостояние с РФ на новый уровень, поскольку это чревато очень серьезными последствиями, считает политолог.
"Перевести это противостояние с Россией на новый уровень, Запад, на мой взгляд, несколько медлит, потому что уровней не так много уже осталось. И если перевести на новый уровень, то там уже близко к такому моменту, после которого никто костей не соберет – ни на Западе, ни у нас. Вряд ли эта перспектива устраивает хозяев западной жизни", – пояснил Никифоров.
США нацелились на Крым
Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил
, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США, и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.
На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму.
Как утверждает издание, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил
, что поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень.
Российский посол в США Анатолий Антонов заверил, что Вооруженные силы РФ не оставят без ответа удары по территории страны, включая полуостров, который является неотъемлемой России частью.
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