Рейтинг@Mail.ru
Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230123/prodvizhenie-na-vsekh-uchastkakh-pushilin-rasskazal-o-situatsii-v-donbasse-1126530787.html
Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе
Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе
Российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов –... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T13:23
2023-01-23T13:35
сво
денис пушилин
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
наступление вс рф в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530663_39:0:885:476_1920x0_80_0_0_c5909118afa1a613b644197cbbf0f1fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В Артемовске уже идут боиПо словам Пушилина, ВСУ массово перебрасывают резервы в Артемовск и Марьинку, пытаясь всеми способами затормозить продвижение российских сил.На Донецком направлении идут ожесточенные бои в районе Авдеевки, которая также является важным населенным пунктом в плане обеспечения безопасности столицы республики."Здесь мы тоже видим определенные успехи, но они очень тяжело даются, прям выгрызают наши ребята метр за метром у противника", - констатировал врио главы ДНР.Заняты важные высоты вокруг КлещеевкиПушилин также рассказал о продолжающемся освобождении окрестностей Соледара. По его словам, после занятия Клещеевки важно было занять высоты вокруг этого населенного пункта, которые на данный момент уже фактически контролируются вагнеровцами."Это тоже дает оперативные возможности для контроля дорог снабжения. Для нас важным является полностью перерезать пути снабжения Северск – Артемовск, что даст возможности для наших подразделений быстрее освободить Артемовск", - пояснил он.Врио главы ДНР также уточнил, что бойцы "Вагнера" оказывают всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, тем немногим жителям Соледара, которые отказались эвакуироваться и находились в городе в ходе боев.На Угледарском направлении идут артиллерийские дуэли, также наблюдается усиление действий российских войск в районе населенного пункта Великая Новоселовка, добавил Пушилин.Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Двуречье и Клещеевка на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направленияхАрмия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской областиВ Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
https://crimea.ria.ru/20230121/novaya-otechestvennaya-voyna-medvedev-dal-opredelenie-svo--1126509437.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530663_145:0:780:476_1920x0_80_0_0_0cf009a710362b065ec320e96eb2556f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, денис пушилин, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, наступление вс рф в донбассе
Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе

Пушилин: российские подразделения продвигаются вперед на всех участках в ДНР

13:23 23.01.2023 (обновлено: 13:35 23.01.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота "Градов" Западного военного округа
Работа Градов Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В Артемовске уже идут бои

"Наши подразделения практически везде продвигаются вперед. Если брать Артемовское направление, ЧВК "Вагнер" после освобождения Соледара продвигаются уже в окрестностях, мы видим бои в самом Артемовске. На ряде участков и кварталов идут интенсивные ожесточенные бои. Противник сопротивляется, предпосылок, что он складывает оружие и сдается или отступает, не видно", – сказал он.
По словам Пушилина, ВСУ массово перебрасывают резервы в Артемовск и Марьинку, пытаясь всеми способами затормозить продвижение российских сил.
На Донецком направлении идут ожесточенные бои в районе Авдеевки, которая также является важным населенным пунктом в плане обеспечения безопасности столицы республики.
"Здесь мы тоже видим определенные успехи, но они очень тяжело даются, прям выгрызают наши ребята метр за метром у противника", - констатировал врио главы ДНР.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 15:06
"Новая Отечественная война": Медведев дал определение СВО

Заняты важные высоты вокруг Клещеевки

Пушилин также рассказал о продолжающемся освобождении окрестностей Соледара. По его словам, после занятия Клещеевки важно было занять высоты вокруг этого населенного пункта, которые на данный момент уже фактически контролируются вагнеровцами.
"Это тоже дает оперативные возможности для контроля дорог снабжения. Для нас важным является полностью перерезать пути снабжения Северск – Артемовск, что даст возможности для наших подразделений быстрее освободить Артемовск", - пояснил он.
Врио главы ДНР также уточнил, что бойцы "Вагнера" оказывают всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, тем немногим жителям Соледара, которые отказались эвакуироваться и находились в городе в ходе боев.
На Угледарском направлении идут артиллерийские дуэли, также наблюдается усиление действий российских войск в районе населенного пункта Великая Новоселовка, добавил Пушилин.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Двуречье и Клещеевка на Донецком направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направлениях
Армия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской области
В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
 
СВОДенис ПушилинСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотНаступление ВС РФ в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны
15:28Автомобиль "скорой" попал в ДТП в Симферополе – есть пострадавшие
15:24Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму
15:11Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму СК возбудил уголовное дело
14:42Российские войска освободили Краснополье в Донбассе
14:35Столица Крыма останется без света на два дня: график и адреса
14:20Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров
14:10Крымские спасатели сняли трех туристов с горы Южная Демерджи
13:59Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР
13:57ОРВИ и грипп "косят" крымчан
13:23Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе
13:00Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать
12:56Россия высылает посла Эстонии
12:42Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в Севастополе
12:04Киев использует АЭС для хранения западного оружия
11:32В Ялте осудили торговца автодекодерами
11:01Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса
10:53Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше
10:31COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 23 января
10:12Очередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопровод
Лента новостейМолния