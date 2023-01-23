https://crimea.ria.ru/20230123/prodvizhenie-na-vsekh-uchastkakh-pushilin-rasskazal-o-situatsii-v-donbasse-1126530787.html

Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе

Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Продвижение на всех участках: Пушилин рассказал о ситуации в Донбассе

Российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов –... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T13:23

2023-01-23T13:23

2023-01-23T13:35

сво

денис пушилин

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

наступление вс рф в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530663_39:0:885:476_1920x0_80_0_0_c5909118afa1a613b644197cbbf0f1fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В Артемовске уже идут боиПо словам Пушилина, ВСУ массово перебрасывают резервы в Артемовск и Марьинку, пытаясь всеми способами затормозить продвижение российских сил.На Донецком направлении идут ожесточенные бои в районе Авдеевки, которая также является важным населенным пунктом в плане обеспечения безопасности столицы республики."Здесь мы тоже видим определенные успехи, но они очень тяжело даются, прям выгрызают наши ребята метр за метром у противника", - констатировал врио главы ДНР.Заняты важные высоты вокруг КлещеевкиПушилин также рассказал о продолжающемся освобождении окрестностей Соледара. По его словам, после занятия Клещеевки важно было занять высоты вокруг этого населенного пункта, которые на данный момент уже фактически контролируются вагнеровцами."Это тоже дает оперативные возможности для контроля дорог снабжения. Для нас важным является полностью перерезать пути снабжения Северск – Артемовск, что даст возможности для наших подразделений быстрее освободить Артемовск", - пояснил он.Врио главы ДНР также уточнил, что бойцы "Вагнера" оказывают всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, тем немногим жителям Соледара, которые отказались эвакуироваться и находились в городе в ходе боев.На Угледарском направлении идут артиллерийские дуэли, также наблюдается усиление действий российских войск в районе населенного пункта Великая Новоселовка, добавил Пушилин.Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Двуречье и Клещеевка на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные громят подразделения ВСУ на четырех направленияхАрмия России при наступлении заняла новые рубежи в Запорожской областиВ Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230121/novaya-otechestvennaya-voyna-medvedev-dal-opredelenie-svo--1126509437.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, денис пушилин, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, наступление вс рф в донбассе