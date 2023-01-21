https://crimea.ria.ru/20230121/nastuplenie-armii-rossii-v-donbasse-osvobozhdeno-dvureche-1126509814.html

Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье

Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье

На Донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Двуречье, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Об... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T15:25

2023-01-21T15:25

2023-01-21T15:29

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На Донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Двуречье, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Минобороны России в субботу.В МО уточнили, что потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы.Кроме того, в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Малиновка разбита американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Помимо этого, авиация совместно с артиллеристами нанесли поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой Народной Республики, а также 67-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95-ти районах. А в районе Владимировки в ДНР российские истребители сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины.Наступление российской армии в ДНРНакануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бойцы частной военной компании "Вагнер" близки к оперативному окружению Артемовска. Днем ранее один из командиров "Группы Вагнера" сообщал, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут в самом Артемовске, российские военные смогли взять под контроль промзону, а в жилых районах идет "зачистка" от украинских формирований.Также стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.На минувшей неделе в Минобороны заявили о важности освобождения Соледара. В ведомстве подчеркнули, что это позволит отрезать украинские войска в Артемовске от снабжения, после чего взять их в котел. Соледар был полностью освобожден российскими военнослужащими 11 января. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в МО РФ.По словам Пушилина, потери ВСУ в боях за Соледар исчисляются тысячами. Он отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск расположен к северу от Горловки, на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал Совбез по теме спецоперации на УкраинеАрмия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской областиОружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот