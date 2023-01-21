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Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье
Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье
На Донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Двуречье, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Об... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T15:25
2023-01-21T15:29
сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На Донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Двуречье, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Минобороны России в субботу.В МО уточнили, что потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы.Кроме того, в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Малиновка разбита американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Помимо этого, авиация совместно с артиллеристами нанесли поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой Народной Республики, а также 67-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95-ти районах. А в районе Владимировки в ДНР российские истребители сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины.Наступление российской армии в ДНРНакануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бойцы частной военной компании "Вагнер" близки к оперативному окружению Артемовска. Днем ранее один из командиров "Группы Вагнера" сообщал, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут в самом Артемовске, российские военные смогли взять под контроль промзону, а в жилых районах идет "зачистка" от украинских формирований.Также стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.На минувшей неделе в Минобороны заявили о важности освобождения Соледара. В ведомстве подчеркнули, что это позволит отрезать украинские войска в Артемовске от снабжения, после чего взять их в котел. Соледар был полностью освобожден российскими военнослужащими 11 января. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в МО РФ.По словам Пушилина, потери ВСУ в боях за Соледар исчисляются тысячами. Он отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск расположен к северу от Горловки, на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал Совбез по теме спецоперации на УкраинеАрмия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской областиОружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот
Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье

Минобороны: на Донецком направлении российские войска освободили Двуречье

15:25 21.01.2023 (обновлено: 15:29 21.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация"
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На Донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Двуречье, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Минобороны России в субботу.
"Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В МО уточнили, что потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы.
Кроме того, в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Малиновка разбита американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Помимо этого, авиация совместно с артиллеристами нанесли поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой Народной Республики, а также 67-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95-ти районах. А в районе Владимировки в ДНР российские истребители сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Наступление российской армии в ДНР

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бойцы частной военной компании "Вагнер" близки к оперативному окружению Артемовска.
Днем ранее один из командиров "Группы Вагнера" сообщал, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут в самом Артемовске, российские военные смогли взять под контроль промзону, а в жилых районах идет "зачистка" от украинских формирований.
Также стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.
На минувшей неделе в Минобороны заявили о важности освобождения Соледара. В ведомстве подчеркнули, что это позволит отрезать украинские войска в Артемовске от снабжения, после чего взять их в котел. Соледар был полностью освобожден российскими военнослужащими 11 января. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в МО РФ.
По словам Пушилина, потери ВСУ в боях за Соледар исчисляются тысячами. Он отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.
Артемовск расположен к северу от Горловки, на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флот
 
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