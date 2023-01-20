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Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Населенный пункт Лобковое в Запорожской области освобожден в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T14:00
2023-01-20T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Населенный пункт Лобковое в Запорожской области освобожден в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны.В районе запорожского населенного пункта Каменское уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, а возле Малой Токмачки – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37."Общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - проинформировали в Минобороны.Кроме того, на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ликвидирована американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б". Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103-х районах.Сбитая авиация ВСУРоссийская истребительная авиация в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Еще один украинский вертолет уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе Лозовой Харьковской области.Также за сутки сбито пять беспилотников в районе ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, на Запорожье ПВО перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 374 самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника и вооружение.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНРРабота оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинПочему Россия не проиграет – ответ Медведева
https://crimea.ria.ru/20230120/peskov-postavki-tankov-iz-stran-nato-tolko-dobavyat-ukraine-problem-1126495312.html
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сво, министерство обороны рф, запорожская область, новости, вооруженные силы россии, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), харьковская область
Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области

Минобороны: освобожден населенный пункт Лобковое в Запорожской области

14:00 20.01.2023 (обновлено: 14:26 20.01.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Населенный пункт Лобковое в Запорожской области освобожден в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны.
"На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области", - говорится в сообщении.
В районе запорожского населенного пункта Каменское уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, а возле Малой Токмачки – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
13:32
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"Общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - проинформировали в Минобороны.
Кроме того, на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ликвидирована американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б".
Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103-х районах.

Сбитая авиация ВСУ

Российская истребительная авиация в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Еще один украинский вертолет уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе Лозовой Харьковской области.
Также за сутки сбито пять беспилотников в районе ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, на Запорожье ПВО перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 374 самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника и вооружение.
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СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьНовостиВооруженные силы РоссииХерсонская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская область
 
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