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Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области

Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области

Населенный пункт Лобковое в Запорожской области освобожден в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T14:00

2023-01-20T14:00

2023-01-20T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Населенный пункт Лобковое в Запорожской области освобожден в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны.В районе запорожского населенного пункта Каменское уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, а возле Малой Токмачки – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37."Общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - проинформировали в Минобороны.Кроме того, на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ликвидирована американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б". Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103-х районах.Сбитая авиация ВСУРоссийская истребительная авиация в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Еще один украинский вертолет уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе Лозовой Харьковской области.Также за сутки сбито пять беспилотников в районе ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, на Запорожье ПВО перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 374 самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника и вооружение.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНРРабота оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинПочему Россия не проиграет – ответ Медведева

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запорожская область

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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сво, министерство обороны рф, запорожская область, новости, вооруженные силы россии, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), харьковская область