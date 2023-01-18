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Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР

Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР

В Минобороны России рассказали о взятии под контроль поселка Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в официальной сводке ведомства в среду. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T14:52

2023-01-18T14:52

2023-01-18T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Минобороны России рассказали о взятии под контроль поселка Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в официальной сводке ведомства в среду.Уточняется, что добровольческие отряды при поддержке подразделений Вооруженных сил взяли под контроль населенный пункт Соль под Соледаром.По словам врио главы ДНР Дениса Пушила, это позволит перерезать основные пути снабжения ВСУ по направлению Артемовск – Северск. Он отметил, что потери ВСУ при освобождении Соледара исчисляются тысячами.По данным Минобороны, за сутки на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и РСЗО "Град". Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град".Читайте также на РИА Новости Крым: В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в ДонбассеГлава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230118/pushilin-rasskazal-o-poteryakh-ukrainskikh-voysk-v-soledare-1126453674.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости