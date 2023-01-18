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Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР
Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР
В Минобороны России рассказали о взятии под контроль поселка Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в официальной сводке ведомства в среду. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T14:52
2023-01-18T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Минобороны России рассказали о взятии под контроль поселка Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в официальной сводке ведомства в среду.Уточняется, что добровольческие отряды при поддержке подразделений Вооруженных сил взяли под контроль населенный пункт Соль под Соледаром.По словам врио главы ДНР Дениса Пушила, это позволит перерезать основные пути снабжения ВСУ по направлению Артемовск – Северск. Он отметил, что потери ВСУ при освобождении Соледара исчисляются тысячами.По данным Минобороны, за сутки на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и РСЗО "Град". Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град".Читайте также на РИА Новости Крым: В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в ДонбассеГлава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу
https://crimea.ria.ru/20230118/pushilin-rasskazal-o-poteryakh-ukrainskikh-voysk-v-soledare-1126453674.html
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сво, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Армия России взяла под контроль еще один важный поселок в ДНР

В Минобороны России сообщили о взятии под контроль поселка Соль в ДНР

14:52 18.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Минобороны России рассказали о взятии под контроль поселка Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в официальной сводке ведомства в среду.
Уточняется, что добровольческие отряды при поддержке подразделений Вооруженных сил взяли под контроль населенный пункт Соль под Соледаром.
"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушила, это позволит перерезать основные пути снабжения ВСУ по направлению Артемовск – Северск. Он отметил, что потери ВСУ при освобождении Соледара исчисляются тысячами.
Врио главы ДНР Пушилин: потери украинских войск в Соледаре исчисляются тысячами - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
13:58
Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре
По данным Минобороны, за сутки на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и РСЗО "Град". Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град".
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