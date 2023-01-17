https://crimea.ria.ru/20230117/rossiyskuyu-armiyu-zhdut-masshtabnye-izmeneniya--shoygu-1126429471.html

Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

Масштабные изменения проведут в российской армии в ближайшие три года, ее численность вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T12:57

2023-01-17T12:57

2023-01-17T12:57

сергей шойгу

армия и флот

россия

частичная мобилизация

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Масштабные изменения проведут в российской армии в ближайшие три года, ее численность вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания Сергея Шойгу с представителями военного ведомства.Численность Вооруженных сил увеличат до 1,5 млн военныхГлава российского военного ведомства напомнил, что президентом принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Из них, как ранее заявлял Шойгу, 695 тысяч человек - военнослужащих по контракту.Для обеспечения военной безопасности государства, защитите новых субъектов и критически важных объектов страны необходим ряд нововведений.В частности, необходимо создать два новых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России. Кроме того, предстоит сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках; переформировать в мотострелковые дивизии семь бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. Отдельно глава Минобороны подчеркнул необходимость усилить боевую составляющую Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.Комплексный план и новые полигоныОсобое внимание Шойгу поручил уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту и своевременной подаче вооружения, военной и специальной техники в соединения и воинские части. Также необходимо увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск, определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны."Нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме", - добавили в Минобороны.Все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил и синхронизированы со сроками поставки вооружения и строительством инфраструктуры для размещения войск, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу предложил повысить призывной возраст россиянБоевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – ПутинМобилизация выявила проблемы — Путин

https://crimea.ria.ru/20230110/shoygu-zayavil-o-rasshirenii-arsenala-sovremennykh-udarnykh-sredstv-vs-rf-1126322287.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, армия и флот, россия, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, министерство обороны рф