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Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу
Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу
Масштабные изменения проведут в российской армии в ближайшие три года, ее численность вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T12:57
2023-01-17T12:57
сергей шойгу
армия и флот
россия
частичная мобилизация
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Масштабные изменения проведут в российской армии в ближайшие три года, ее численность вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания Сергея Шойгу с представителями военного ведомства.Численность Вооруженных сил увеличат до 1,5 млн военныхГлава российского военного ведомства напомнил, что президентом принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Из них, как ранее заявлял Шойгу, 695 тысяч человек - военнослужащих по контракту.Для обеспечения военной безопасности государства, защитите новых субъектов и критически важных объектов страны необходим ряд нововведений.В частности, необходимо создать два новых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России. Кроме того, предстоит сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках; переформировать в мотострелковые дивизии семь бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. Отдельно глава Минобороны подчеркнул необходимость усилить боевую составляющую Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.Комплексный план и новые полигоныОсобое внимание Шойгу поручил уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту и своевременной подаче вооружения, военной и специальной техники в соединения и воинские части. Также необходимо увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск, определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны."Нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме", - добавили в Минобороны.Все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил и синхронизированы со сроками поставки вооружения и строительством инфраструктуры для размещения войск, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу предложил повысить призывной возраст россиянБоевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – ПутинМобилизация выявила проблемы — Путин
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сергей шойгу, армия и флот, россия, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

Шойгу: масштабные изменения пройдут в российской армии с 2023 по 2026 годы

12:57 17.01.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Масштабные изменения проведут в российской армии в ближайшие три года, ее численность вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания Сергея Шойгу с представителями военного ведомства.
"Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов, потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений", - говорится в сообщении.

Численность Вооруженных сил увеличат до 1,5 млн военных

Глава российского военного ведомства напомнил, что президентом принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Из них, как ранее заявлял Шойгу, 695 тысяч человек - военнослужащих по контракту.
Для обеспечения военной безопасности государства, защитите новых субъектов и критически важных объектов страны необходим ряд нововведений.
В частности, необходимо создать два новых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России. Кроме того, предстоит сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках; переформировать в мотострелковые дивизии семь бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. Отдельно глава Минобороны подчеркнул необходимость усилить боевую составляющую Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Комплексный план и новые полигоны

Особое внимание Шойгу поручил уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту и своевременной подаче вооружения, военной и специальной техники в соединения и воинские части. Также необходимо увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск, определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны.
"Нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме", - добавили в Минобороны.
Все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил и синхронизированы со сроками поставки вооружения и строительством инфраструктуры для размещения войск, заключили в ведомстве.
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