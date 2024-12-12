Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241212/vsu-obstrelyali-novuyu-kakhovku-reaktivnymi-snaryadami-1142570761.html
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 12.12.2024
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами
Украинские боевики обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T10:27
2024-12-12T10:28
новая каховка
херсонская область
обстрелы всу
андрей алексеенко
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142570649_0:74:1238:770_1920x0_80_0_0_3bc1b1da711182229a2db5d779585e52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его словам, удары по мирным кварталам Новой Каховки продолжаются второй день подряд."За вчерашние сутки артобстрелом нацистов были повреждены сразу четыре жилых многоквартирных дома - на улицах Горького, Карла Маркса, Октябрьской", - написал он в своем Telegram-канале.Алексеенко отметил, что после прилета нескольких реактивных снарядов обошлось без жертв.Ранее в Алешках Херсонской области при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека, еще три получили тяжелые ранения, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.В конце ноября боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, но мирный житель скончался из-за задержки медиков из-за обстрела.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеЧисло погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возрослоВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142570649_57:0:1182:844_1920x0_80_0_0_46ec75af57ddb601c92b788d44ba05d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, андрей алексеенко, новости, происшествия
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами

В Новой Каховке при обстреле реактивными снарядами ВСУ повреждены четыре дома

10:27 12.12.2024 (обновлено: 10:28 12.12.2024)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ обстреляли Новую Каховку
ВСУ обстреляли Новую Каховку
© Telegram Андрей Алексеенко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По его словам, удары по мирным кварталам Новой Каховки продолжаются второй день подряд.
"За вчерашние сутки артобстрелом нацистов были повреждены сразу четыре жилых многоквартирных дома - на улицах Горького, Карла Маркса, Октябрьской", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ обстреляли Новую Каховку
ВСУ обстреляли Новую Каховку
© Telegram Андрей Алексеенко
ВСУ обстреляли Новую Каховку
Алексеенко отметил, что после прилета нескольких реактивных снарядов обошлось без жертв.
Ранее в Алешках Херсонской области при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека, еще три получили тяжелые ранения, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.
В конце ноября боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, но мирный житель скончался из-за задержки медиков из-за обстрела.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой Каховке
Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло
Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
 
Новая КаховкаХерсонская областьОбстрелы ВСУАндрей АлексеенкоНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм
12:02Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
11:56Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом
11:32Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублей
11:17Украина в НАТО - Захарова резко ответила спецпредставителю ОБСЕ
11:10"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз
10:53Фильм о герое СВО из Крыма покажут на кинофестивале "Мост"
10:40Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД
10:27ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами
10:00ПСБ предлагает предпринимателям Крыма открыть бесплатный счет
09:52Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд
09:42Главный документ страны: в России отмечается День Конституции
09:31Инцидент в роддоме Симферополя - дело контролирует Бастрыкин
09:22Северную Осетию - Аланию атаковали украинские дроны
09:14Выгоните Зеленского с Украины: эксперт о призыве депутата Рады к России
08:56Умерла актриса Раиса Максимова
08:31Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки-подростка в Крыму
08:26Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО
08:13В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты
07:59Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год
Лента новостейМолния