https://crimea.ria.ru/20241212/vsu-obstrelyali-novuyu-kakhovku-reaktivnymi-snaryadami-1142570761.html
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 12.12.2024
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами
Украинские боевики обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T10:27
2024-12-12T10:27
2024-12-12T10:28
новая каховка
херсонская область
обстрелы всу
андрей алексеенко
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его словам, удары по мирным кварталам Новой Каховки продолжаются второй день подряд."За вчерашние сутки артобстрелом нацистов были повреждены сразу четыре жилых многоквартирных дома - на улицах Горького, Карла Маркса, Октябрьской", - написал он в своем Telegram-канале.Алексеенко отметил, что после прилета нескольких реактивных снарядов обошлось без жертв.Ранее в Алешках Херсонской области при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека, еще три получили тяжелые ранения, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.В конце ноября боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, но мирный житель скончался из-за задержки медиков из-за обстрела.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеЧисло погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возрослоВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
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новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, андрей алексеенко, новости, происшествия
ВСУ обстреляли Новую Каховку реактивными снарядами
В Новой Каховке при обстреле реактивными снарядами ВСУ повреждены четыре дома
10:27 12.12.2024 (обновлено: 10:28 12.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли Новую Каховку снарядами РСЗО, повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По его словам, удары по мирным кварталам Новой Каховки продолжаются второй день подряд.
"За вчерашние сутки артобстрелом нацистов были повреждены сразу четыре жилых многоквартирных дома - на улицах Горького, Карла Маркса, Октябрьской", - написал он в своем Telegram-канале.
Алексеенко отметил, что после прилета нескольких реактивных снарядов обошлось без жертв.
Ранее в Алешках Херсонской области при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека
, еще три получили тяжелые ранения, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.
В конце ноября боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи
в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, но мирный житель скончался
из-за задержки медиков из-за обстрела.
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