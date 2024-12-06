https://crimea.ria.ru/20241206/tri-cheloveka-pogibli-pri-atake-dronov-kamikadze-po-aleshkam-1142426931.html

Три человека погибли при атаке дронов-камикадзе на Алешки

Три человека погибли при атаке дронов-камикадзе на Алешки - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Три человека погибли при атаке дронов-камикадзе на Алешки

Украинские дроны-камикадзе атаковали пункт гуманитарной помощи в Алешках – погибли три мирных жителя, еще трое получили крайне тяжелые ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T10:49

2024-12-06T10:49

2024-12-06T11:39

алешки

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

обстрелы всу

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Украинские дроны-камикадзе атаковали пункт гуманитарной помощи в Алешках – погибли три мирных жителя, еще трое получили крайне тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, операторы дронов целенаправленно направили оружие против пункта помощи мирным жителям прифронтового города."Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений. Обстоятельства этой трагедии будут тщательно расследованы, виновные понесут ответственность за свои действия", - подчеркнул губернатор.Он подчеркнул, что власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших.В конце ноября боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, но мирный житель скончался из-за задержки медиков из-за обстрела.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеЧисло погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возрослоВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20241206/vzryvy-v-voronezhe-segodnya--pri-atake-bespilotnikov-ranen-chelovek-1142426157.html

алешки

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, новости, новые регионы россии