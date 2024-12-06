Три человека погибли при атаке дронов-камикадзе на Алешки
В Алешках при атаке дронов-камикадзе по гуманитарному пункту погибли три человека – Сальдо
10:49 06.12.2024 (обновлено: 11:39 06.12.2024)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоТри человека погибли при атаке дронов-камикадзе по Алешкам
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Украинские дроны-камикадзе атаковали пункт гуманитарной помощи в Алешках – погибли три мирных жителя, еще трое получили крайне тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В результате удара по пункту выдачи гуманитарной помощи погибли три человека. Еще трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, операторы дронов целенаправленно направили оружие против пункта помощи мирным жителям прифронтового города.
"Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений. Обстоятельства этой трагедии будут тщательно расследованы, виновные понесут ответственность за свои действия", - подчеркнул губернатор.
Он подчеркнул, что власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших.
В конце ноября боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, но мирный житель скончался из-за задержки медиков из-за обстрела.
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