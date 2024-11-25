https://crimea.ria.ru/20241125/umer-ranennyy-pri-obstrele-vsu-zhitel-khersonskoy-oblasti-1142116368.html

Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области

Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области

Мирный житель, раненный при обстреле со стороны ВСУ, скончался из-за задержки автомобиля "скорой помощи", который атаковали украинские боевики. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T15:28

2024-11-25T15:28

2024-11-25T16:21

андрей алексеенко

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

скорая помощь

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель, раненный при обстреле со стороны ВСУ, скончался из-за задержки автомобиля "скорой помощи", который атаковали украинские боевики. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.В понедельник боевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, сообщал ранее Алексенко.Он выразил соболезнования близким погибшего и пообещал семье необходимую помощь.ВСУ ежедневно подвергают террористическим ударам мирную инфраструктуру регионов России, в том числе - исторических. 19 ноября при обстреле украинскими боевиками города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина. 16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаВСУ убили пенсионера в Херсонской области

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, скорая помощь, новые регионы россии