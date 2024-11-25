Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области
Из-за атаки ВСУ на "скорую" в Херсонской области раненого мирного жителя не успели спасти
15:28 25.11.2024 (обновлено: 16:21 25.11.2024)
© Telegram Андрей АлексеенкоБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на Херсонщине
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель, раненный при обстреле со стороны ВСУ, скончался из-за задержки автомобиля "скорой помощи", который атаковали украинские боевики. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
В понедельник боевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, сообщал ранее Алексенко.
"К сожалению, раненный при обстреле нацистов мужчина, на помощь которому двигалась "скорая", все-таки скончался. Если бы не удар ВСУ по "скорой", жителя Малой Кардашинки могли спасти", - написал глава областного правительства в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования близким погибшего и пообещал семье необходимую помощь.
ВСУ ежедневно подвергают террористическим ударам мирную инфраструктуру регионов России, в том числе - исторических. 19 ноября при обстреле украинскими боевиками города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина. 16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.
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