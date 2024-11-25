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Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области
Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области
Мирный житель, раненный при обстреле со стороны ВСУ, скончался из-за задержки автомобиля "скорой помощи", который атаковали украинские боевики. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T15:28
2024-11-25T16:21
андрей алексеенко
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
скорая помощь
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель, раненный при обстреле со стороны ВСУ, скончался из-за задержки автомобиля "скорой помощи", который атаковали украинские боевики. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.В понедельник боевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, сообщал ранее Алексенко.Он выразил соболезнования близким погибшего и пообещал семье необходимую помощь.ВСУ ежедневно подвергают террористическим ударам мирную инфраструктуру регионов России, в том числе - исторических. 19 ноября при обстреле украинскими боевиками города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина. 16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаВСУ убили пенсионера в Херсонской области
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андрей алексеенко, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, скорая помощь, новые регионы россии
Умер раненный при обстреле ВСУ житель Херсонской области

Из-за атаки ВСУ на "скорую" в Херсонской области раненого мирного жителя не успели спасти

15:28 25.11.2024 (обновлено: 16:21 25.11.2024)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на Херсонщине
Боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи на Херсонщине
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель, раненный при обстреле со стороны ВСУ, скончался из-за задержки автомобиля "скорой помощи", который атаковали украинские боевики. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
В понедельник боевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, сообщал ранее Алексенко.

"К сожалению, раненный при обстреле нацистов мужчина, на помощь которому двигалась "скорая", все-таки скончался. Если бы не удар ВСУ по "скорой", жителя Малой Кардашинки могли спасти", - написал глава областного правительства в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования близким погибшего и пообещал семье необходимую помощь.
ВСУ ежедневно подвергают террористическим ударам мирную инфраструктуру регионов России, в том числе - исторических. 19 ноября при обстреле украинскими боевиками города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина. 16 октября боевики ВСУ осуществили массированный обстрел населенных пунктов Херсонщины. В результате погиб местный житель 1979 года рождения. Часть мирных жителей пришлось эвакуировать из разрушенных домов и более 38 тысяч человек остались без света.
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Андрей АлексеенкоХерсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУСкорая помощьНовые регионы России
 
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