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ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителя

ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.10.2024

ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителя

Два мирных жителя в Голой Пристани и Алешках Херсонской области получили ранения и контузии в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных... РИА Новости Крым, 14.10.2024

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владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя в Голой Пристани и Алешках Херсонской области получили ранения и контузии в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавшим оказывается медицинская помощь в Алешкинской центральной районной больнице, их жизни вне опасности, добавил губернатор.Кроме того, по словам Сальдо, целенаправленным ударам ВСУ в очередной раз подверглась гражданская инфраструктура. Так, из-за повреждения электрических сетей в воскресенье была частично обесточена Каховка, в понедельник – Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки и Масловка.Муниципальные власти и специалисты "Херсоноблэнерго" делают все возможное для восстановления электроснабжения, отметил он.Накануне Владимир Сальдо сообщил об уничтожении над Херсонской областью 16 вражеских беспилотников. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа "Лютый" – копию турецкого "Байрактара".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской областиВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаИграли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, происшествия