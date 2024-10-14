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ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителя
ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 14.10.2024
ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителя
Два мирных жителя в Голой Пристани и Алешках Херсонской области получили ранения и контузии в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T12:12
2024-10-14T12:12
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя в Голой Пристани и Алешках Херсонской области получили ранения и контузии в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавшим оказывается медицинская помощь в Алешкинской центральной районной больнице, их жизни вне опасности, добавил губернатор.Кроме того, по словам Сальдо, целенаправленным ударам ВСУ в очередной раз подверглась гражданская инфраструктура. Так, из-за повреждения электрических сетей в воскресенье была частично обесточена Каховка, в понедельник – Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки и Масловка.Муниципальные власти и специалисты "Херсоноблэнерго" делают все возможное для восстановления электроснабжения, отметил он.Накануне Владимир Сальдо сообщил об уничтожении над Херсонской областью 16 вражеских беспилотников. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа "Лютый" – копию турецкого "Байрактара".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской областиВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаИграли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, происшествия
ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителя

Два мирных жителя Херсонской области получили ранения при обстреле со стороны ВСУ – Сальдо

12:12 14.10.2024
 
© Фото: минздрав Херсонской областиВрач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
Врач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
© Фото: минздрав Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя в Голой Пристани и Алешках Херсонской области получили ранения и контузии в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате обстрелов киевских боевиков ранения и контузии получили двое жителей Херсонской области: женщина 1957 года рождения в Голой Пристани и мужчина 1948 года рождения в Алешках", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь в Алешкинской центральной районной больнице, их жизни вне опасности, добавил губернатор.
Кроме того, по словам Сальдо, целенаправленным ударам ВСУ в очередной раз подверглась гражданская инфраструктура. Так, из-за повреждения электрических сетей в воскресенье была частично обесточена Каховка, в понедельник – Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки и Масловка.
Муниципальные власти и специалисты "Херсоноблэнерго" делают все возможное для восстановления электроснабжения, отметил он.
Накануне Владимир Сальдо сообщил об уничтожении над Херсонской областью 16 вражеских беспилотников. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа "Лютый" – копию турецкого "Байрактара".
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Владимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости СВОПроисшествия
 
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