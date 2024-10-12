https://crimea.ria.ru/20241012/dron-kamikadze-lyutyy-unichtozhen-v-khersonskoy-oblasti-1141034610.html

Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области

Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области

Над Херсонской областью уничтожены 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T15:27

2024-10-12T15:27

2024-10-12T15:29

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Над Херсонской областью уничтожены 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки нет. По данным Сальдо, осколки беспилотников упали вдали от населенных пунктов и не причинили вреда местным жителям и инфраструктуре.В течение ночи над регионами России сбили 47 беспилотников. 16 дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью, два над Белгородской областью.Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Позже во дворе многоэтажки в городе Приморско-Ахтарск обнаружили фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. Для безопасности жители двух ближайших многоквартирных домов были эвакуированы на время проведения работ по обезвреживанию находки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаИграли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской областиВ Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину

херсонская область

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новые регионы россии, новости