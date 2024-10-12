https://crimea.ria.ru/20241012/dron-kamikadze-lyutyy-unichtozhen-v-khersonskoy-oblasti-1141034610.html
Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области
Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области
Над Херсонской областью уничтожены 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T15:27
2024-10-12T15:27
2024-10-12T15:29
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 окт – РИА Новости Крым. Над Херсонской областью уничтожены 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки нет. По данным Сальдо, осколки беспилотников упали вдали от населенных пунктов и не причинили вреда местным жителям и инфраструктуре.В течение ночи над регионами России сбили 47 беспилотников. 16 дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью, два над Белгородской областью.Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Позже во дворе многоэтажки в городе Приморско-Ахтарск обнаружили фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. Для безопасности жители двух ближайших многоквартирных домов были эвакуированы на время проведения работ по обезвреживанию находки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаИграли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской областиВ Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новые регионы россии, новости
Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области
Над Херсонской областью сбили 16 беспилотников – Сальдо
15:27 12.10.2024 (обновлено: 15:29 12.10.2024)