https://crimea.ria.ru/20241010/vsu-vnov-obstrelyali-novuyu-kakhovku-tragicheski-pogibla-zhenschina-1140997897.html

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина - РИА Новости Крым, 10.10.2024

ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина

Мирная жительница в Новой Каховке погибла в результате атаки ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T17:38

2024-10-10T17:38

2024-10-10T17:38

владимир сальдо

новости

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мирная жительница в Новой Каховке погибла в результате атаки ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.Губернатор отметил, что у погибшей осталась 89-летняя мать, которая находилась на ее попечении."Этот бесчеловечный акт террора вновь показал, что киевский режим целенаправленно ведет огонь по мирным жителям, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Подобные действия ВСУ — это террористическое злодеяние, направленное на устрашение мирного населения", – отметил Сальдо.Ранее в результате обстрела ВСУ Новой Каховки была ранена 62-летняя женщина. Также от удара сгорели гараж и автомобиль, который использовался для доставки гуманитарной помощи.Также двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. В результате удара по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушен частный дом.27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионера в Херсонской области300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 раненыВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия