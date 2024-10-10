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ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина - РИА Новости Крым, 10.10.2024
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина
Мирная жительница в Новой Каховке погибла в результате атаки ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T17:38
2024-10-10T17:38
владимир сальдо
новости
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мирная жительница в Новой Каховке погибла в результате атаки ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.Губернатор отметил, что у погибшей осталась 89-летняя мать, которая находилась на ее попечении."Этот бесчеловечный акт террора вновь показал, что киевский режим целенаправленно ведет огонь по мирным жителям, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Подобные действия ВСУ — это террористическое злодеяние, направленное на устрашение мирного населения", – отметил Сальдо.Ранее в результате обстрела ВСУ Новой Каховки была ранена 62-летняя женщина. Также от удара сгорели гараж и автомобиль, который использовался для доставки гуманитарной помощи.Также двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. В результате удара по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушен частный дом.27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионера в Херсонской области300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 раненыВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир сальдо, новости, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина

В Новой Каховке мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ

17:38 10.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мирная жительница в Новой Каховке погибла в результате атаки ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня в результате варварского обстрела со стороны ВСУ по жилому сектору Новой Каховки погибла женщина 1970 года рождения. Снаряд разорвался рядом с ее домом, из которого она только что вышла", – написал он в своем Тelegram-канале.
Губернатор отметил, что у погибшей осталась 89-летняя мать, которая находилась на ее попечении.
"Этот бесчеловечный акт террора вновь показал, что киевский режим целенаправленно ведет огонь по мирным жителям, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Подобные действия ВСУ — это террористическое злодеяние, направленное на устрашение мирного населения", – отметил Сальдо.
Ранее в результате обстрела ВСУ Новой Каховки была ранена 62-летняя женщина. Также от удара сгорели гараж и автомобиль, который использовался для доставки гуманитарной помощи.
Также двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. В результате удара по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушен частный дом.
27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.
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Владимир СальдоНовостиХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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