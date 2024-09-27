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Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области

Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области

Семь мирных жителей ранены в Херсонской области из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T11:23

2024-09-27T11:23

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каховка

новая каховка

васильевка

происшествия

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херсонская область

владимир сальдо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей ранены в Херсонской области из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Под вражеским огнем были Каховка, Новая Каховка, Таврийск, Васильевка, Князе-Григорьевка, Коханы, Малая Кардашинка, Малая Лепетиха, Первомаевка, Подстепное, Сергеевка.Пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.23 сентября в Алешках был совершен теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. В результате погибла супруга главврача местной больницы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионера в Херсонской области300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 раненыВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены

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васильевка

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховка, новая каховка, васильевка, происшествия, обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, новости