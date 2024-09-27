Рейтинг@Mail.ru
Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240927/sem-chelovek-raneny-pri-atakakh-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1140666019.html
Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
Семь мирных жителей ранены в Херсонской области из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T11:23
2024-09-27T11:26
каховка
новая каховка
васильевка
происшествия
обстрелы всу
херсонская область
владимир сальдо
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140665905_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_b4fbf4d5eb6907ebfecf4b263484cd55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей ранены в Херсонской области из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Под вражеским огнем были Каховка, Новая Каховка, Таврийск, Васильевка, Князе-Григорьевка, Коханы, Малая Кардашинка, Малая Лепетиха, Первомаевка, Подстепное, Сергеевка.Пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.23 сентября в Алешках был совершен теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. В результате погибла супруга главврача местной больницы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионера в Херсонской области300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 раненыВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
каховка
новая каховка
васильевка
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140665905_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b6d0484d5a22ce394c7f6952b47bbbdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каховка, новая каховка, васильевка, происшествия, обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, новости
Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области

Семь мирных жителей ранены в Каховке и Васильевке из-за обстрелов боевиков ВСУ - Сальдо

11:23 27.09.2024 (обновлено: 11:26 27.09.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствие обстрела ВСУ Херсонской области
Последствие обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Семь мирных жителей ранены в Херсонской области из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Под вражеским огнем были Каховка, Новая Каховка, Таврийск, Васильевка, Князе-Григорьевка, Коханы, Малая Кардашинка, Малая Лепетиха, Первомаевка, Подстепное, Сергеевка.
"В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области. В Каховке ранены пять человек, в том числе двое тяжело. Также ранены две жительницы села Васильевка Каховского округа", - отметил Сальдо.
Пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.
23 сентября в Алешках был совершен теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. В результате погибла супруга главврача местной больницы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ убили пенсионера в Херсонской области
300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
 
КаховкаНовая КаховкаВасильевкаПроисшествияОбстрелы ВСУХерсонская областьВладимир СальдоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Под Феодосией легковушка влетела под грузовик
12:13В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит
12:06"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США
11:59Проехали через всю Россию – в Крым вернулись дети из "Путешествия мечты"
11:42В Керчи организация выдавала фальшивые справки о медосмотрах
11:23Семь человек ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
11:13В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС
10:32В Крыму найден мертвым глава Молочненского сельского поселения
10:25Журналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской области
10:17Крымским пенсионерам рассказали, что важно знать о банковских картах
10:01В Севастополе сняли запрет на посещение лесов
09:48В Крыму назначили министра сельского хозяйства
09:23Крым принял 61 миллион туристов
09:13Фиктивные брак и отцовство не пройдут: поправки к закону о мигрантах
08:54Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек
08:36Навели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента
08:31Серия мощных взрывов прогремела на Украине
08:12У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий
07:38Комета и два звездопада – яркие небесные явления октября
07:16Где в Севастополе отключат свет в пятницу: список адресов
Лента новостейМолния