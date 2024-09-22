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300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены - РИА Новости Крым, 22.09.2024
300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
По населенным пунктам левобережья Херсонщины за неделю ВСУ выпущены сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T11:06
2024-09-22T11:06
2024-09-22T11:06
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. По населенным пунктам левобережья Херсонщины за неделю ВСУ выпущены сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Также, по информации губернатора, для нападения на гражданскую инфраструктуру использовались БПЛА различных типов. Частной и государственной собственности, электрическим и газовым сетям нанесен материальный ущерб."Раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме, сейчас их жизни вне опасности. Экстренные и аварийные службы провели ремонт повреждений энергетических объектов и находятся в готовности к дальнейшим действиям", - уточнил Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУБеспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
Один человек погиб и трое ранены в результате атак ВСУ снарядами и минами по Херсонщине