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300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены - РИА Новости Крым, 22.09.2024
300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
По населенным пунктам левобережья Херсонщины за неделю ВСУ выпущены сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T11:06
2024-09-22T11:06
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. По населенным пунктам левобережья Херсонщины за неделю ВСУ выпущены сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Также, по информации губернатора, для нападения на гражданскую инфраструктуру использовались БПЛА различных типов. Частной и государственной собственности, электрическим и газовым сетям нанесен материальный ущерб."Раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме, сейчас их жизни вне опасности. Экстренные и аварийные службы провели ремонт повреждений энергетических объектов и находятся в готовности к дальнейшим действиям", - уточнил Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУБеспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены

Один человек погиб и трое ранены в результате атак ВСУ снарядами и минами по Херсонщине

11:06 22.09.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОдин человек погиб и трое ранены в результате атак снарядами и минами по Херсонщине
Один человек погиб и трое ранены в результате атак снарядами и минами по Херсонщине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. По населенным пунктам левобережья Херсонщины за неделю ВСУ выпущены сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"В течение уходящей недели нацисты выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонщины около 300 артиллерийских снарядов и минометных мин, в том числе с кассетными боевыми частями. Один человек погиб, трое мирных жителей получили травмы и ранения", - говорится в сообщении.
Также, по информации губернатора, для нападения на гражданскую инфраструктуру использовались БПЛА различных типов. Частной и государственной собственности, электрическим и газовым сетям нанесен материальный ущерб.
"Раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме, сейчас их жизни вне опасности. Экстренные и аварийные службы провели ремонт повреждений энергетических объектов и находятся в готовности к дальнейшим действиям", - уточнил Владимир Сальдо.
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Владимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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