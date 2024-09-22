https://crimea.ria.ru/20240922/300-boepripasov-vypuscheny-vsu-po-khersonschine-odin-chelovek-pogib-i-3-raneny-1140521536.html

300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены

300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены - РИА Новости Крым, 22.09.2024

300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены

По населенным пунктам левобережья Херсонщины за неделю ВСУ выпущены сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T11:06

2024-09-22T11:06

2024-09-22T11:06

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. По населенным пунктам левобережья Херсонщины за неделю ВСУ выпущены сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Также, по информации губернатора, для нападения на гражданскую инфраструктуру использовались БПЛА различных типов. Частной и государственной собственности, электрическим и газовым сетям нанесен материальный ущерб."Раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме, сейчас их жизни вне опасности. Экстренные и аварийные службы провели ремонт повреждений энергетических объектов и находятся в готовности к дальнейшим действиям", - уточнил Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУБеспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости