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ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены - РИА Новости Крым, 20.09.2024
ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
Трое мирных жителей ранены в Херсонской области в результате артобстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T10:42
2024-09-20T10:42
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
новости
происшествия
новости сво
алешки
каховка
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены в Херсонской области в результате артобстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его информации, за минувшие сутки украинские боевики обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великую (Большую) Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Маячку. Всего было выпущено 37 снарядов. Накануне сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины села Каиры Херсонской области погиб пенсионер.12 сентября в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке погиб один мирный житель, еще восемь получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУБеспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестраНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, новости, происшествия, новости сво, алешки, каховка, новая каховка
ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены

Трое мирных жителей ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ - Сальдо

10:42 20.09.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствие обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ
Последствие обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены в Херсонской области в результате артобстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его информации, за минувшие сутки украинские боевики обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великую (Большую) Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Маячку. Всего было выпущено 37 снарядов.
"В пгт. Великая Лепетиха киевские боевики ранили трех мирных жителей. 53-летняя женщина и 33-летний мужчина со множественными осколочными ранениями доставлены на лечение в Нижнесерогозскую центральную районную больницу. 43-летней женщине, получившей легкие повреждения, медицинская помощь оказана на месте", - написал Сальдо в своем Telegram -канале.
Накануне сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины села Каиры Херсонской области погиб пенсионер.
12 сентября в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке погиб один мирный житель, еще восемь получили ранения.
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Херсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУНовостиПроисшествияНовости СВОАлешкиКаховкаНовая Каховка
 
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