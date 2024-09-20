https://crimea.ria.ru/20240920/vsu-udarili-artilleriey-po-khersonschine---troe-mirnykh-zhiteley-raneny-1140489707.html

ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены

ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены - РИА Новости Крым, 20.09.2024

ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены

Трое мирных жителей ранены в Херсонской области в результате артобстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T10:42

2024-09-20T10:42

2024-09-20T10:42

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

новости

происшествия

новости сво

алешки

каховка

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены в Херсонской области в результате артобстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его информации, за минувшие сутки украинские боевики обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великую (Большую) Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Маячку. Всего было выпущено 37 снарядов. Накануне сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины села Каиры Херсонской области погиб пенсионер.12 сентября в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке погиб один мирный житель, еще восемь получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУБеспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестраНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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