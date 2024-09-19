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ВСУ убили пенсионера в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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ВСУ убили пенсионера в Херсонской области
ВСУ убили пенсионера в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.09.2024
ВСУ убили пенсионера в Херсонской области
Пенсионер погиб в результате обстрела села Каиры Херсонской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T10:29
2024-09-19T10:29
херсонская область
новые регионы россии
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новости
алешки
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Пенсионер погиб в результате обстрела села Каиры Херсонской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Алешкинском муниципальном округе после атак обесточены 12 населенных пунктов.Всего за минувшие сутки украинские боевики выпустили по левому берегу Днепра Херсонской области 45 снарядов. Под огнем были Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаека, Каиры, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Маячка.12 сентября в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке погиб один мирный житель, еще восемь получили ранения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь разВ Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ
херсонская область
новые регионы россии
алешки
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херсонская область, новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новости, алешки, новая каховка, каховка
ВСУ убили пенсионера в Херсонской области

В Херсонской области из-за украинских обстрелов погиб пенсионер и обесточены 12 сел

10:29 19.09.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрелов Херсонской области
Последствия обстрелов Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Пенсионер погиб в результате обстрела села Каиры Херсонской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В результате варварских обстрелов в Каирах убит 66-летний местный житель", - отметил глава области.

Кроме того, в Алешкинском муниципальном округе после атак обесточены 12 населенных пунктов.
Всего за минувшие сутки украинские боевики выпустили по левому берегу Днепра Херсонской области 45 снарядов. Под огнем были Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаека, Каиры, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Маячка.
12 сентября в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке погиб один мирный житель, еще восемь получили ранения.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииПроисшествияОбстрелы ВСУВладимир СальдоНовостиАлешкиНовая КаховкаКаховка
 
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