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Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз
Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз
Население временно подконтрольного украинским боевикам Херсона сократилось почти в семь раз, город становится пустынным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T19:52
2024-09-07T19:52
владимир сальдо
херсон
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Население временно подконтрольного украинским боевикам Херсона сократилось почти в семь раз, город становится пустынным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам губернатора, положение гражданского населения в Херсоне сложное, так как простые люди лишены возможности получить элементарные бытовые услуги: не во всех районах есть электроэнергия и вода."Мужчин по-прежнему отлавливают на улицах, насильно мобилизуют. Поэтому мужчины вынуждены прятаться, кроме тех, у кого есть броня от мобилизации", – подчеркнул Сальдо.В среду губернатор региона сообщил, что в районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы.
https://crimea.ria.ru/20240824/pravdu-o-prichinakh-nachala-spetsoperatsii-rasskazali-v-novykh-regionakh-rf-1139848240.html
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владимир сальдо, херсон, херсонская область, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз

Сальдо: Херсон становится пустынным городом – население сократилось почти в семь раз

19:52 07.09.2024
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Население временно подконтрольного украинским боевикам Херсона сократилось почти в семь раз, город становится пустынным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен. Там очень много военных ВСУ, также там есть центры обучения, есть иностранные наемники", – сказал Сальдо.
По словам губернатора, положение гражданского населения в Херсоне сложное, так как простые люди лишены возможности получить элементарные бытовые услуги: не во всех районах есть электроэнергия и вода.
"Мужчин по-прежнему отлавливают на улицах, насильно мобилизуют. Поэтому мужчины вынуждены прятаться, кроме тех, у кого есть броня от мобилизации", – подчеркнул Сальдо.
В среду губернатор региона сообщил, что в районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы.
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