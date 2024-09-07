https://crimea.ria.ru/20240907/kherson-stanovitsya-pustynnym--naselenie-sokratilos-pochti-v-sem-raz-1140193849.html

Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз

Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз

Население временно подконтрольного украинским боевикам Херсона сократилось почти в семь раз, город становится пустынным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T19:52

2024-09-07T19:52

2024-09-07T19:52

владимир сальдо

херсон

херсонская область

новости

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Население временно подконтрольного украинским боевикам Херсона сократилось почти в семь раз, город становится пустынным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам губернатора, положение гражданского населения в Херсоне сложное, так как простые люди лишены возможности получить элементарные бытовые услуги: не во всех районах есть электроэнергия и вода."Мужчин по-прежнему отлавливают на улицах, насильно мобилизуют. Поэтому мужчины вынуждены прятаться, кроме тех, у кого есть броня от мобилизации", – подчеркнул Сальдо.В среду губернатор региона сообщил, что в районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы.

https://crimea.ria.ru/20240824/pravdu-o-prichinakh-nachala-spetsoperatsii-rasskazali-v-novykh-regionakh-rf-1139848240.html

херсон

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2024

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владимир сальдо, херсон, херсонская область, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)