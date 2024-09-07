https://crimea.ria.ru/20240907/kherson-stanovitsya-pustynnym--naselenie-sokratilos-pochti-v-sem-raz-1140193849.html
Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз
Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз
Население временно подконтрольного украинским боевикам Херсона сократилось почти в семь раз, город становится пустынным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T19:52
2024-09-07T19:52
2024-09-07T19:52
владимир сальдо
херсон
херсонская область
новости
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368923_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_a1c132cb83482ad5b2722aeece65e206.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Население временно подконтрольного украинским боевикам Херсона сократилось почти в семь раз, город становится пустынным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам губернатора, положение гражданского населения в Херсоне сложное, так как простые люди лишены возможности получить элементарные бытовые услуги: не во всех районах есть электроэнергия и вода."Мужчин по-прежнему отлавливают на улицах, насильно мобилизуют. Поэтому мужчины вынуждены прятаться, кроме тех, у кого есть броня от мобилизации", – подчеркнул Сальдо.В среду губернатор региона сообщил, что в районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы.
https://crimea.ria.ru/20240824/pravdu-o-prichinakh-nachala-spetsoperatsii-rasskazali-v-novykh-regionakh-rf-1139848240.html
херсон
херсонская область
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368923_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e7edd587eab3ef18f603677f17437d5e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсон, херсонская область, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз
Сальдо: Херсон становится пустынным городом – население сократилось почти в семь раз