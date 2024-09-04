https://crimea.ria.ru/20240904/instruktory-nato-gotovyat-vsu-k-desantu-na-kinburnskuyu-i-tendrovskuyu-kosy-1140100555.html

Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы

Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы

В районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T07:31

2024-09-04T07:31

2024-09-04T07:32

владимир сальдо

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

иностранные наемники всу

нато

новости сво

новые регионы россии

потери всу

новости

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137525826_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c215ad0e4274d06daf84f882d9ce36c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам губернатора, украинские боевики регулярно осуществляют такие попытки, но всякий раз российские бойцы громят противника, и тот несет значительные потери."Киевский режим готов на все ради красивой картинки в западных изданиях. Поэтому бессмысленные попытки высадки на этой территории Херсонской области продолжаются, но ни к чему кроме гибели украинских боевиков они не приведут", - добавил он.В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от МинобороныСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в ЯлтеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме

херсонская область

новые регионы россии

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, нато, новости сво, новые регионы россии, потери всу , новости, черное море