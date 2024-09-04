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Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы
Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы
В районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T07:31
2024-09-04T07:32
владимир сальдо
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
нато
новости сво
новые регионы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам губернатора, украинские боевики регулярно осуществляют такие попытки, но всякий раз российские бойцы громят противника, и тот несет значительные потери."Киевский режим готов на все ради красивой картинки в западных изданиях. Поэтому бессмысленные попытки высадки на этой территории Херсонской области продолжаются, но ни к чему кроме гибели украинских боевиков они не приведут", - добавил он.В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от МинобороныСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в ЯлтеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
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владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, нато, новости сво, новые регионы россии, потери всу , новости, черное море
Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы

Инструкторы НАТО готовят спецназ ВСУ к высадке на Кинбурнскую и Тендровскую косы – Сальдо

07:31 04.09.2024 (обновлено: 07:32 04.09.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийЛодки ВСУ
Лодки ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В районе Очакова Николаевской области Украины ВСУ разместили несколько баз для подготовки морского десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области, украинских спецназовцев готовят иностранные инструкторы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В районе Очакова сейчас располагаются несколько пунктов дислокации украинских вооруженных формирований, где находятся иностранные наемники и инструкторы. Там базируется вражеский морской десант сил специального назначения, который не прекращает попыток высадиться как на Кинбурнской, так и Тендровской косах", - приводит слова Сальдо РИА Новости.
По словам губернатора, украинские боевики регулярно осуществляют такие попытки, но всякий раз российские бойцы громят противника, и тот несет значительные потери.
"Киевский режим готов на все ради красивой картинки в западных изданиях. Поэтому бессмысленные попытки высадки на этой территории Херсонской области продолжаются, но ни к чему кроме гибели украинских боевиков они не приведут", - добавил он.
В начале августа этого года российские военные предотвратили прорыв украинской ДРГ к берегу Кинбурнской косы в Херсонской области. По данным Минобороны, 12 из 16 боевиков были уничтожены.
В апреле этого года ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.
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Владимир СальдоХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Иностранные наемники ВСУНАТОНовости СВОНовые регионы РоссииПотери ВСУНовостиЧерное море
 
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